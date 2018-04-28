Запорожье, Украина, 28 апреля, 2018, 14:09 — ИА Регнум. Что стоит за обвинениями украинской Генпрокуратуры в адрес компании «Мотор Сич», рассказывает ИА REGNUM Сергей Гуркин.

Mixabest Мотор Сич

СБУ и прокуратура обвинили компанию «Мотор Сич» в подготовке диверсии. Это обвинение и стало причиной остановки торгов акциями «Мотор Сич» на украинских биржах и обысков на запорожском заводе этой компании. Обвинение звучит достаточно грозно — предприятие по производству авиационных и вертолетных двигателей осмелилось задумываться о продаже 56% своих акций китайскому инвестору «в обход государства». Но вообще-то о необходимости привлечения зарубежного инвестора украинские власти трубят уже давным-давно, а частная компания, которой является «Мотор Сич», и не должна была бы делиться с государством чем-либо, кроме законной суммы налогов.

Так что причины происходящего исчерпываются двумя вариантами: либо это самодеятельность майданных бандитов у власти, посчитавших себя обиженными отсутствием или недостаточным размером взятки. Либо истерика вокруг «Мотор Сич» инициирована по команде вашингтонского хозяина нынешней украинской оккупационной администрации. Ведь США крайне не желают усиления Китая за счет советских технологий, которые и удерживали «Мотор Сич» до сих пор в состоянии относительного финансового благополучия.

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