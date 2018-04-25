Калуга, 25 апреля, 2018, 18:55 — ИА Регнум. В Тарусе Калужской области 24 апреля в рамках заседания Совета глав местных администраций муниципальных районов и городских округов Калужской области, прошедшего под председательством губернатора Анатолия Артамонова, его участники обсудили итоги прошедшего отопительного сезона и рассмотрели вопросы привлечения частных средств в жилищно-коммунальный комплекс региона.

Пресс-служба правительства Калужской области Анатолий Артамонов

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, оценивая итоги отопительного периода 2017−2018 годов, глава региона отметил, что «в целом, он прошел хорошо, все возникавшие проблемы устранялись в срок».

«Во многом это результат модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства, в частности, перевод многоквартирных домов на индивидуальное отопление», — отметил губернатор.

По мнению Анатолия Артамонова, достигнутый положительный результат перевода многоквартирных домов на поквартирное отопление позволяет говорить о возможности продления программы софинансирования покупки отопительных котлов для граждан, которые примут решение перевести жилье на индивидуальное отопление. «Если нужно, мы для граждан продлим еще на один сезон финансирование покупки отопительных котлов», — пояснил глава региона.

Отдельное внимание губернатор уделил вопросам обеспечения электроснабжением объектов социальной инфраструктуры.

«Самые уязвимые объекты всегда должны быть обеспечены резервным электроснабжением», — пояснил он.

Говоря о подготовке к предстоящему отопительному сезону, Анатолий Артамонов среди основных задач назвал обеспечение системного инвестирования в коммунальную инфраструктуру.

«Привлечение инвестиций в коммунальную сферу — одна из основных задач, которая стоит перед главами муниципальных образований. В области есть положительный опыт реализации концессионных соглашений, в частности, в Боровском районе. Его надо распространять и на другие муниципалитеты», — сказал он.

В настоящее время по данным регионального центра государственно-частного партнерства, в Калужской области заключено 20 концессионных соглашений с общим объемом инвестиций — 1,3 млрд. руб., из которых инвесторами уже вложено 430 млн. руб. инвестиций. По 20 концессионным соглашениям частным инвесторам было передано 133 объекта областной и муниципальной собственности в пользование, что сократило расходы регионального и местных бюджетов по содержанию объектов, ремонту и реконструкции объектов, а также расходы по содержанию обслуживающего персонала.

Центром государственно-частного партнерства ведется работа по заключению концессионных соглашений по 292 объектам, в том числе в сфере ЖКХ в Бабынинском, Боровском, Дзержинском, Жиздринском, Кировском, Козельском, Куйбышевском, Людиновском, Медынском, Перемышльском, Тарусском, Хвастовичском районах. Планируется реализация проектов реконструкции систем теплоснабжения, водоотведения, банно-прачечных комплексов.

Отметив, что концессионные соглашения — это действенный механизм модернизации коммунальной отрасли, губернатор акцентировал внимание на том, что «они дают много возможностей для модернизации сферы жилищно-коммунального хозяйства».

«Прошу глав муниципальных образований не упустить время, и реализовать концессионные проекты в сфере ЖКХ в 2018 году», — резюмировал калужский губернатор Артамонов.