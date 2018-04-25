Москва, 25 апреля, 2018, 18:41 — ИА Регнум. Председатель правления фонда «Русский мир», глава комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов («Единая Россия») выразил протест в связи с арестом в Риге 20 апреля 2018 года активного правозащитника и общественного деятеля Александра Гапоненко.

Government.ru Вячеслав Никонов

«Выражаю глубокую озабоченность и решительный протест в связи с арестом в Риге 20 апреля 2018 года активного правозащитника и общественного деятеля Александра Гапоненко», — говорится в распространенном заявлении Никонова.

21 апреля латвийскийсуд арестовал возглавляющего Штаб защиты русских школ Александра Гапоненко, которого задержали из-за подозрения в «деятельности, направленной против независимости страны».

Грубое задержание общественного активиста по надуманному обвинению — это «очевидное преследование его за мужественную позицию, несовпадающую с политикой латвийских властей, демонстративно поправших принципы свободы слова и мнений», указал парламентарий.

«Тот факт, что Александр Гапоненко отправлен на два месяца в Рижскую тюрьму, показывает: его арест используется как форма давления на русскоязычных жителей Латвии. Немолодого, не очень здорового человека поместили в ужасающие условия, с ним обращаются негуманно и жестоко», — говорится в документе.

Никонов обратился к европейским парламентариям и общественным организациям, ученым, публицистам с просьбой сделать все, чтобы политическое преследование Александра Гапоненко было прекращено.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Москва призывает Ригу немедленно освободить арестованного в Латвии правозащитника возглавляющего Штаб защиты русских школ Александра Гапоненко. «Подобные действия латвийских властей нарушают базовые принципы Европейского союза, положения универсальных и европейских международно-правовых документов по правам человека и правам национальных меньшинств, демонстрируют глубокую пропасть между заявлениями о верности демократическим ценностям и методами реальной политики», — сказал директор департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Олег Мальгинов.