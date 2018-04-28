Балашиха, Московская область, 28 апреля, 2018, 13:11 — ИА Регнум. Скопившиеся на территории РФ 30 млрд тонн твердых бытовых отходов все сильнее заявляют о своем существовании и необходимости их дальнейшей переработки. «Сигналы» в виде загрязнения окружающей среды и невыносимых запахов с крупнейших свалок, расположенных возле городов, требуют скорейшего решения. Какие же варианты по борьбе с мусором предлагаются на сегодняшний день российскими специалистами и какие подводные камни ждут тех, кто возьмется за решение этой задачи, пишут авторы ИА REGNUM Игорь Мазурин, Сергей Колтухин и Вера Понуровская.

Дарья Драй ИА REGNUM Мусорная свалка

По непонятной и требующей выяснения причины за основу переработки бытового мусора принята зарубежная технология по сжиганию без сортировки. Именно эта технология содержится в справочнике по наилучшим доступным технологиям (НДТ). Проблема, заставляющая бить тревогу, заключается в том, что выбранная технология представляет существенную опасность как для окружающей среды, так и для здоровья человека. Образующиеся в процессе сжигания без сортировки токсичные вещества способны загрязнить окружающую среду опаснейшими ядами.

Достаточно упомянуть, что образуются при таком сжигании фосген и диоксины, первый из которых — боевое отравляющее вещество, а диоксины — сильнейшие канцерогены, способные накапливаться в организме человека. Мало того, что предложенная технология не учитывает вышеуказанный фактор, она еще и не обеспечена достаточными мощностями ни по закупке перерабатывающих заводов, ни по трудовым ресурсам. А отсутствие продуманного мониторинга и исследования выбросов, производимых такими заводами, и вовсе делает их опаснее тех свалок, проблему с которыми они призваны решать.

Опыт, полученный в процессе решения задачи отходящих газов на Кучинском полигоне в Подмосковье, говорит о том, что проблема возникновения токсичных газов и использования альтернативных технологий становится первоочередной, ведь есть удачный опыт переработки мусора по технологиям, позволяющим получить на выходе полезные компоненты, а не представляющие угрозу жизни и здоровью населения отравляющие газы.

Читайте подробности: Возможно ли сжигать мусор и свалочный газ без диоксинов?

Также обратите внимание на другие статьи Игоря Мазурина и Веры Понуровской по экологической проблематике.