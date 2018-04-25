Грозный, 25 апреля, 2018, 18:28 — ИА Регнум. Крупный тайник с вооружением обнаружили силовики на станции в столице Чечни. Информация о тайнике поступила из СИЗО-1 регионального управления Федеральной службы исполнения наказания. Оперативники ведомства совместно с сотрудниками ОМОН и МВД на транспорте обследовали место, указанное источником, данные которого не называются, и установили, что схрон, который принадлежал бывшему активному члену незаконного вооруженного формирования, и в самом деле имеется.

Пресс-служба УФСИН РФ по ЧР Схрон боевиков на станции в Грозном

«На территории станции Грозный в полуразрушенном здании рядом с путевой частью-15 обнаружен и изъят тайник с оружием в деревянном ящике, закопанный в землю», — говорится в сообщении пресс-службы.

Взору силовиков предстал целый арсенал вооружения. В тайнике находились ручной гранатомет, самодельные автомат и пистолет, магазины от автомата Калашникова и патроны разного калибра. Кроме того, в схроне были обнаружены патроны от крупнокалиберного пулемета, запалы к ручным гранатам, реактивные снаряды и минометный снаряд, ручная граната РГД-5 и тротиловая шашка.

Все содержимое тайника направили на экспертизу в экспертно-криминалистический центр МВД по Чечне.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне в апреле были обнаружены сразу два схрона в горном Итум-Калинском районе. На них наткнулись сотрудники пограничного управления ФСБ. В замаскированных тайниках находились четыре радиостанции иностранного производства и военное обмундирование.

Из боеприпасов, спрятанных боевиками в тайниках предположительно 10 лет назад, было семь артиллерийских снарядов крупного калибра, около пяти тысяч патронов к автоматическому оружию, 88 выстрелов к подствольному гранатомету, противотанковая граната РКГ-3. Все содержимое схронов было уничтожено на месте путем подрыва.