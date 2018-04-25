Санкт-Петербург, 25 апреля, 2018, 18:34 — ИА Регнум. Конституционный суд РФ признал не соответствующей Основному закону страны норму Уголовного кодекса РФ, согласно которой водителей, скрывшихся с места ДТП, нельзя признать пьяными — ведь они не проходили медицинского освидетельствования. Такое решение огласили в Санкт-Петербурге в среду, 25 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Конституционный суд РФ

Поводом к рассмотрению дела стал запрос президиума Ивановского областного суда. Там в кассации находится уголовное дело в отношении гражданина Журавлева, ранее признанного виновным в совершении ДТП. В результате аварии погибли два человека. Сам виновник с места ДТП скрылся, пришел в полицию лишь спустя год, после чего его осудили на 8 лет. Пьянство за рулем отягчает вину, и Журавлев заявил, что за рулем в момент ДТП был трезв, но суд признал его пьяным, основываясь на свидетельских показаниях. Так как Журавлев не проходил медэкспертизу сразу после аварии, его защита успешно обжаловала дело в Верховном суде РФ — там согласились, что по косвенным уликам доказать нетрезвость Журавлева за рулем было невозможно.

Президиум Ивановского областного суда приостановил производство по делу и обратился в Конституционный суд, так как полагает, что пункт 2 примечания к статье 264 УК РФ не позволяет привлечь к ответственности тех, кто совершил преступление в пьяном виде и скрылся, дабы избежать медосмотра.

КС РФ согласился, что в этой части норма не соответствует Конституции. Российское законодательство запрещает водителю оставлять место ДТП, предусматривая за это административную ответственность. УК РФ же не предполагает усиления уголовной ответственности в отношении таких людей, подчеркивает Конституционный суд.

«Побег с места аварии может являться желанием скрыть факт опьянения, чтобы избежать привлечения к более строгой уголовной ответственности, но он не равнозначен ни доказанности факта опьянения, ни добровольному отказу от прохождения освидетельствования», — заключили в КС.

Но судьи подчеркивают, что оспариваемая норма вообще не предусматривает никакой возможности признания водителя пьяным, если он сбежал. И это ставит его в более выгодное положение по сравнению с теми, кто остался на месте аварии, проходили ли последние тест на алкоголь или нет.

«Это противоречит конституционными принципами равенства и справедливости. Такое регулирование снижает эффективность норм, направленных на усиление уголовной ответственности за преступления, совершенные при управлении транспортными средствами в состоянии опьянения. В этой части данное законоположение не соответствует Конституции РФ», — постановил КС.

Суд дал законодателям год на то, чтобы изменить законы. До принятия необходимых поправок будет действовать существующая норма, то есть признать пьяным водителя можно будет лишь по результатам медэкспертизы, и сбежавшие с места ДТП продолжат уклоняться от такой участи. Если же в течение года Государственная дума не внесет необходимые поправки, то пункт 2 примечания к статье 264 УК РФ вовсе утратит силу.

По сути, это усложнит процесс признания нетрезвыми любых водителей и в целом применения отдельных частей статьи 264 УК. Конституционный суд требует от Госдумы выработать правила, в принципе предотвращающие бегство пьяных водителей с места дорожных аварий. Новая норма должна сделать такое бегство совершенно невыгодным. Суд косвенно указал на один из выходов из ситуации: если сейчас за оставление места ДТП после аварии с тяжкими последствиями полагается лишь административная ответственность, то ранее она была уголовной.

При этом КС выступает против признания водителей пьяными на основании косвенных улик. Такие доказательства могут быть лишь приняты судами во внимание, заявил председатель КС Валерий Зорькин.

Зачитывая постановление, он отметил, что установить состояние опьянения можно лишь на основе медицинского освидетельствования, так как это защищает от необоснованного привлечения к ответственности, и бегство с места ДТП нельзя приравнивать к отказу от теста на алкоголь, так как это нарушило бы принцип презумпции невиновности.

Заметим, о невозможности признания автомобилистов нетрезвыми по «совокупности доказательств» без медицинской экспертизы заявлял на суде представитель правительства Михаил Барщевский. Остальные представители властей сочли подобную практику приемлемой.