Тбилиси, 25 апреля, 2018, 17:59 — ИА Регнум. Грузинская оппозиция готовит законопроект о внесении изменений в закон «Об оккупированных территориях» и сопутствующие законопроекты, которыми собирается предотвратить проведение правительством страны пророссийской политики.

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Очередная встреча по обсуждению законодательного пакета состоялась 25 апреля в офисе партии «Свободные демократы». Кроме непарламентской оппозиции, на ней присутствовали члены парламентских оппозиционных властям партий и неправительственных организаций.

Изменения, которые авторы законопроекта намерены внести в закон «Об оккупированных территориях», должны будут определить те высшие государственные органы и высопокоставленных должностных лиц, которые только и будут иметь право переговоров с «представителями оккупантского режима» по вопросам государственного значения.

Поправки предлагается внести и в Уголовный кодекс, в результате чего за нарушение положений закона «Об оккупированных территориях» будет введена уголовная ответственность.

Одной из причин выдвижения такой инициативы стали участившиеся визиты в Москву представителей парламентской фракции «Альянса патриотов» и проводимые ими в российской столице переговоры. Авторы законодательного пакета считают, что правительство и парламентское большинство должны обязательно поддержать эту инициативу, чтобы доказать, что не являются сторонниками пророссийской политики. Они надеются, что парламент сумеет принять эти изменения в действующее законодательство, что должно будет воспрепятствовать усилению в стране пророссийских сил и пророссийской пропаганды.

Новый законодательный пакет в парламент представит фракция «Единого национального движения».

Закон «Об оккупированных территориях» был принят парламентом Грузии вскоре после августовской войны 2008 года, которую, согласно заключению комиссии ЕС во главе с Хайди Тальявини, начала грузинская сторона. После прихода к власти «Грузинской мечты» в этот закон были внесены некоторые изменения, которые незначительно смягчили ответственность за нарушение положений закона и вместо уголовной ответственности за посещение «оккупированных территорий» без ведома центрального правительства Грузии ввели денежные санкции. Оппозиция расценила эти поправки как отступление перед «оккупантом» и осудила правительство Грузии за такую уступку.