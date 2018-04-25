Киев, 25 апреля, 2018, 17:59 — ИА Регнум. Власти Украины объявили в розыск около 6 тысяч бывших украинских силовиков в Крыму за «причастность к оккупации полуострова», сообщает 25 апреля пресс-служба Национальной полиции Украины.

Вильям Бугро. Орест, преследуемый эриниями (фрагмент). 1862

«Объявлены в розыск 5,8 тысячи человек, которые несли службу и остались там после отвода военных частей на материк», — говорится в пресс-релизе.

Сообщается также, что Нацполицией Украины создан реестр участников самообороны Крыма.

«В него внесены данные около 860 человек. Люди, которые принимали решения, которые принимали участие в захвате военных гарнизонов», — сообщает украинское ведомство.

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Напомним, Крым присоединился к России в марте 2014 года по итогам референдума, более 96% участников которого высказались за выход из состава Украины и воссоединение с Россией. Референдуму предшествовал государственный переворот на Украине в феврале того же года, результате которого отказались признавать жители полуострова.

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