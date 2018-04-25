Киев, 25 апреля, 2018, 17:53 — ИА Регнум. На Украине эксперты активно комментируют итоги работы Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украина» за 2017 год.

Цитата из х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки». реж. Александр Роу. 1961. СССР Пацюк

В частности, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Национальной академии наук Валентин Землянский раскритиковал политику правительства и «Нафтогаза», которые с 2014 года резко подняли цены на газ для украинских потребителей. Он также прогнозирует, что правительство дополнительно поднимет тарифы на газ для населения.

«Это чтобы вы, товарищи, понимали, на кого равняются высокооплачиваемые манагеры Нафтогаза. Только, как в анекдоте «есть нюанс»: если Газпром продает газ в ЕС, то Нафтогаз продает газ в Украине. И планирует еще дополнительно снять с вас «ярдов» (миллиардов) так 35 в следующем отопсезоне. И еще 1 ярд в виде арендной платы за распределительные сети (если получится). И еще чуть-чуть за поставки газа вместо облгазов. И транзит никуда не отдаст», — написал Землянский на своей странице в Фейсбуке.

Кроме того, блогер Сергей Бабенко предложил правительству делить прибыль от пользования украинских недр между всеми жителями Украины.

«Радовались бы, если прибыль за недра Украины распределили на всех граждан Украины», — написал Бабенко в Фейсбуке, комментируя рост прибыли «Нафтогаза».

При этом блогер Александр Деркач напомнил, что потребители задолжали «Нафтогазу» 72 млрд грн (2,7 млрд долл), в том числе 37 млрд грн (1,4 млрд долл) приходится на просроченную задолженность.

«Вся прибыль рисованная. А если нет, то ещё хуже ситуация. Значит маржа завышена и нет необходимости платить субсидии и повышать цену. Надо просто норму прибыли уменьшить. Хотя я за первый вариант», — написал Деркач в Фейсбуке.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2017 года «Нафтогаз» получил чистую прибыль в размере 39,33 миллиарда гривен, что по текущему курсу равно 1,5 миллиардам долларов. Прибыль компании увеличилась на 48% — с 26,5 миллиарда в 2016 года до 39,4 миллиарда в 2017 году. Таким образом прибыль «Нафтогаза» по итогам 2017 года почти сравнялась с прибылью российского монополиста компании «Газпром», который отчитался о прибыли в 100,3 млрд рублей, что по текущему курсу равно 1,63 млрд долларов.

Напомним, на Украине цену на газ устанавливает Кабмин, тарифы на электроэнергию устанавливает Национальная комиссия в сфере энергетики (НКРЭКУ), которая подчинена президенту Украины. Согласно постановлению Кабмина, цены на энергоносители могут пересматриваться дважды в год — 1 октября и 1 апреля. В соответствии с договоренностями с МВФ, цены на газ для украинцев должны были вырасти еще осенью 2017-го — на 17%. Но кабмин попросил кредитора отсрочить выполнение этого требования. МВФ на такой вариант не согласился, и хотя цену все равно не повысили и обещают не поднимать до апреля, сделать это все же придется. В 2017 году правительство Гройсмана приняло постановление №187, согласно которому формула расчета тарифа на газ привязана к ценам на европейском хабе.