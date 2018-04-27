Ватикан, 27 апреля, 2018, 08:08 — ИА Регнум. Ухаживания Эммануэля Макрона в отношении Церкви вызывают ряд вопросов. Английское издание Catholic Нerald выдвигает свою версию такого поведения французского президента, пишет в обзоре католической прессы редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Католическая пресса

Недавнее выступление Макрона перед католическими епископами и лидерами не является экстраординарным для президента Пятой республики поступком, однако от других президентов Макрона отличает активное поощрение французских католиков принимать участие в общественной жизни, включая такие острые социальные вопросы, как проблемы ислама и преследования ближневосточных христиан. Макрон видит себя реформатором своей страны, и ему необходимо дать людям знать, что он намерен проводить в обществе определенные изменения.

В 2013 году, когда при Франсуа Олланде были легализованы однополые браки, это привело к миллионным акциям протеста по всей стране; сейчас правительство Франции готовится к следующему шагу — принятию законов, позволяющих делать ЭКО не только гетеросексуальным, но и лесбийским парам, плюс правительство говорит о декриминализации эвтаназии. Понятно, что такие идеи вызовут решительное сопротивление со стороны католиков, способных к своим протестам привлечь не только верующих, и нынешний шаг Макрона в сторону Церкви — его способ показать, что он более, чем Олланд, открыт для диалога (что, в свою очередь, может стать способом смягчить католическую оппозицию).

У ухаживания Макрона за Церковью может оказаться и еще одна причина, связанная с одной из острейших проблем Франции, — интеграцией во французское общество мусульманского населения, растущего и местами все более воинствующего.

Подробнее об этой и других новостях, обсуждаемых католической прессой, читайте в обзоре: Международные кризисы раздирают планету. А где ООН?

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