Вильнюс, 25 апреля, 2018, 17:42 — ИА Регнум. Литовская комиссия по радиовещанию и телевидению сегодня, 25 апреля, на заседании рассматривала вопрос назначения штрафа компании Init за то, что, несмотря на запрет, оператор продолжал транслировать для своих клиентов телеканал «Россия», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опасность

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«За нарушение закона об информировании общества и невыполнение решения Комиссии от 14 февраля 2018 года относительно временного запрета на трансляцию телеканала «РТР Планета» было решено назначить Init штраф в размере 150 тыс. евро, который в течение трех месяцев со дня назначения штрафа компания должна заплатить в бюджет государства», — говорится в решении комиссии. Оно в полном объёме приведено на сайте регулятора.

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«Установив повторное нарушение на телеканале «РТР Планета», то есть разжигание ненависти и межнациональной розни, Комиссия в своем решении обязала всех ретрансляторов, осуществляющих деятельность на территории Литвы, а также других лиц, предоставляющих литовским потребителям услуги по распространению телеканалов и (или) отдельных программ в интернете, в течение 12 месяцев со дня вступлении в силу решения, т. е. до 23 февраля 2019 года, остановить ретрансляцию телеканала «РТР Планета» (другие версии этого телеканала — «Россия РТР», Rossija RTR) на территории Литвы», — поясняется в решении.

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Init обжаловала упомянутое решение Комиссии Вильнюсскому окружному административному суду и попросила суд обязать Комиссию не мешать ей транслировать телеканал «РТР Планета».

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Во время плановой проверки деятельности Init комиссия установила, что 1 марта 2018 года эта компания ретранслировала своим абонентам телеканал «Россия РТР».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 2014 года в Литве регулярно запрещается ретрансляция российских каналов. Поочерёдно санкции были наложены на все без исключения каналы: Первый Балтийский канал (ретранслятор Первого канала в Литве), «НТВ-Литва», Рен-ТВ, «РТР-Планета», ТВ-Ц и так далее.