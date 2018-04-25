Астана, 25 апреля, 2018, 17:37 — ИА Регнум. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ближайшие дни должен подписать соглашение между РК и США о включении портов Актау и Курык в Каспийском море в маршруты транзита специальных грузов США из Афганистана, пишет 25 апреля газета «Взгляд».

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Издание, ссылаясь на экспертов, сообщает, что после подписания соглашения порт Актау автоматически может стать военной базой американцев, несмотря на наименование «транзитного узла».

Эксперты отмечают, что открытие Каспийского моря для вооруженных сил США является антироссийским шагом Астаны в сторону Вашингтона. Отмечается, что маршрут Черное море — Грузия — Азербайджан — Каспийское море — Казахстан — Узбекистан — Афганистан является нелогичным и неэффективным.

Эксперты подчеркивают, что в условиях нерешённого вопроса о статусе Каспийского моря перспектива появления американских кораблей на Каспии не соответствует национальным интересам как России, так и Ирана. Более того, появление США на Каспии может стать препятствием для разрешения правового статуса моря.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин видит в действиях Казахстана основания для тревоги. По его словам, Астана часто использует формулировку «стратегическое партнерство», когда речь заходит об интересах США, тогда как в важных для Москвы вопросах Казахстан занимает нейтральную позицию.

«Мы договаривались совместно вести дела на Каспии. Появление там вооруженных сил внекаспийских государств — это нарушение самого духа договоренностей по нему», — добавил депутат.

Он считает, что Вашингтон не ограничится транзитом и может организовать полноценную военную базу. Затулин выразил надежду, что действия Казахстана обсуждались или будут обсуждаться, так как они затрагивают интересы всех прикаспийских стран.

Руководитель казахстанской аналитической службы Real Politik Талгат Мамырайымов считает, что Назарбаев консультировался с Кремлем еще до своего визита в США в январе 2018 года. Он добавил, что в сложившейся ситуации Астана опасается попасть под санкции и пытается «задобрить» Вашингтон правом такого транзита. Эксперт также выразил скептическое отношение к появлению американских военных баз на Каспии.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля сенат парламента Казахстана ратифицировал протокол о внесении изменений в соглашение между РК и США об обеспечении железнодорожного транзита американских грузов из Афганистана.

Договоренность на официальном уровне была достигнута 21 сентября 2017 года. О планах открыть для США Каспий стало известно в 2013 году, после очередной публикации WikiLeaks.

В профильном комитете сената считают, что разработка нового маршрута транзита специальных грузов США через Каспийское море связана с ухудшением отношений с Пакистаном. В настоящее время основной маршрут снабжения американской группировки в Афганистане проходит через Индию и Пакистан.