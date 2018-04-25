Москва, 25 апреля, 2018, 17:33 — ИА Регнум. Россия не должна концентрироваться на усилении собственной военной мощи в Арктике. Об этом сегодня, 25 апреля, заявил гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в рамках специального заседания Экспертного клуба «Регион» в пресс-центре ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

«Хочу поспорить с теми, кто считает военное освоение Арктики важнейшим вопросом этого макрорегиона. Безусловно, это необходимо, но если ставить этот аспект во главу угла, то мы получим надежную инфраструктуру, которая охраняет ледяную пустыню и редкие в ней поселения», — выразил мнение Дмитрий Журавлев.

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По мнению эксперта, главным акцентом в освоении российской Арктики должно стать развитие Северного морского пути и связи морского маршрута с сухопутными транспортными магистралями России. По стратегической важности СМП не уступает добыче углеводородных ресурсов Севера.

Напомним, военное присутствие России в Арктике активно возрождается Министерством обороны в последние годы. Как сообщало ИА REGNUM, в Арктическом регионе только в предыдущие два года были построены и введены в эксплуатацию две базы на островах Александры архипелага Франца-Иосифа и острове Котельный, входящем в архипелаг Новосибирских островов, — Северный трилистник и Северный клевер, обеспечивающие круглогодичное несение службы военнослужащими, защищающими северные рубежи.

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Заседание Экспертного клуба «Регион» было посвящено развитию Арктической зоны России. Участники обсудили основные вызовы освоения российской части Арктики, уровень готовности регионов к участию в реализации стратегически важных проектов, провели сравнительный анализ показателей арктических субъектов.

Напомним, заседание Экспертного клуба «Регион», посвященное вопросам Арктической зоны РФ, стало первым в серии специальных заседаний по проблемам российских макрорегионов и реализации крупных региональных проектов развития. В ходе дальнейших заседаний будут обсуждаться Дальний Восток, Сибирь, Урал, Поволжье, а также Центр, Юг и Северо-Запад Европейской части России.

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) представит доклады по каждому из макрорегионов. По итогам мероприятий будет сформирован аналитический сборник, который будет представлен на 15-летии Агентства политических и экономических коммуникаций в апреле 2019 года.