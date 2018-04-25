Ереван, 25 апреля, 2018, 17:25 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян принял 25 апреля посла США в Армении Ричарда Милса, с которым обсудил внутриполитические события в стране.

Primeminister.am Посол Милс и Карен Карапетян

Как сообщает сайт премьер-министра, Карапетян подчеркнул важность решения внутриполитических задач путем диалога и в рамках конституции, а также поблагодарил правительство США за позицию в этом вопросе. Карапетян также подчеркнул важность консультаций президента страны с парламентскими и внепарламентскими силами относительно выходов из сложившейся внутриполитической ситуации, в том числе и путем проведения внеочередных парламентских выборов.

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Посол Милс вновь подтвердил позицию США и отметил, что процессы должны протекать в конституционном русле. Он добавил, что диалогу нет альтернативы, сообщает источник. «Я понимаю, что эти митинги, акты гражданского неповиновения являются нарушением закона, и правительство по возможности хорошо обязано обеспечить общественный порядок и безопасность. Я уверен, что на пути развития демократии кандидатура премьер-министра не утверждается на улице в ходе митинга», — передает слова посла сайт премьер-министра.

Это заявление посла было встречено протестующими с сомнением. Они считают, что слова посла США были неправильно интерпретированы пресс-службой премьера.