Посёлок городского типа Октябрьское, Югра, 25 апреля, 2018, 17:24 — ИА Регнум. Житель Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа (Югры) признан виновным в покушении на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий. Как сообщает пресс-служба окружной прокуратуры, суд установил, что подсудимый намеревался дать взятку сотруднику полиции за непривлечение его к административной ответственности за нарушения в сфере безопасности дорожного движения.

Chris Potter Взятка

Подсудимый в здании территориального отдела полиции, положил 12 тыс. рублей в лоток для подачи бумаги принтера. Полицейский не принял взятку и сообщил о противоправных действиях в установленном законом порядке.

Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 360 тыс. рублей.