Киев, 25 апреля, 2018, 17:21 — ИА Регнум. Правительство Украины представит Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) предложение о полном запрете транзитного прохода по территории страны для судов под флагами России, сообщает 25 апреля пресс-служба министерства инфраструктуры Украины.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Ни себе, ни людям

По информации этого ведомства, кабмин Украины 25 апреля одобрил соответствующее распоряжение в ходе заседания.

Кроме российских судов, министерство инфраструктуры предлагает запретить проход по территории Украины для плавсредств любого государства, зашедшего в порты Крыма и Севастополя.

«Мы не допустим в территориальных водах Украины, на наших внутренних водных путях судов государства-агрессора. Они представляют реальную террористическую угрозу объектам критической инфраструктуры», — заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Для усиления предполагаемого эффекта и еще более мощной борьбы с «российским агрессором» после вступления этого решения в силу МИД Украины предложит Евросоюзу, США и «всему прогрессивному человечеству» рассмотреть вопрос о введении у себя аналогичных ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля украинское министерство инфраструктуры опубликовало предложение закрыть внутренние воды страны для российских судов.