Киев, 25 апреля, 2018, 17:16 — ИА Регнум. В Киеве сторонники бывшего президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в очередной раз потребовали импичмента украинского президента Петра Порошенко. Немногочисленный митинг сторонников Саакашвили прошел сегодня, 25 апреля, возле здания администрации президента Украины в правительственном квартале Киева.

ALEXMOFFAT1 Ни тпру, ни ну

Митингующие соорудили сцену на пересечении улиц Банковая и Институтская. Ряд соратников Саакашвили выступили со сцены. В основном звучали призывы к вынесению вотума недоверия действующему президенту Порошенко.

Участники акции принесли плакаты с лозунгами за импичмент Порошенко, а также металлические бочки, по которым они били палками.

Также в митинге принял участие активист, который изображал действующего президента Порошенко. Одетый в костюм Порошенко, он сидел на плечах у «обычного украинца» и раздавал другим участникам митинга конфеты.

Стоит отметить, что украинская национальная полиция перекрыла Банковую улицу, и непосредственно к входу в здание администрации президента Украины сторонники Саакашвили подойти не смогли.