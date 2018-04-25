Ереван, 25 апреля, 2018, 16:57 — ИА Регнум. Многие улицы Еревана остаются перекрытыми участниками акции протеста, которые требуют, чтобы лидер уличного протестного движения Никол Пашинян стал премьер-министром. Митинги, шествия, забастовки продолжаются также в других городах Армении.

Photolure Протесты в Армении

Выборы премьер-министра в парламенте Армении должны состояться не позднее 30 апреля.

Представляющий оппозиционную парламентскую фракцию «Елк» («Выход») Эдмон Марукян (партия «Просвещенная Армения»), который изначально не присоединился к уличным протестам, возглавляемым лидером фракции Николом Пашиняном, сегодня заявил, что Пашинян может быть выдвинут кандидатом на пост премьер-министра.

«Создалась ситуация, при которой без отказа Республиканской партии от власти ничего с места не сдвинется», — заявил Марукян.

В армянском парламенте, состоящем из 105 депутатов, у фракции «Елк» 9 мандатов, а партия «Процветающая Армения» (ППА) Гагика Царукяна, которая уже призвала своих членов присоединиться к «народной волне протеста», имеет 31 место (блок «Царукян»).

"Вместе с ППА у нас уже есть 40 мандатов, нам недостает 13 [чтобы избрать Пашиняна премьер-министром]. Я думаю, что мы можем получить недостающие голоса от Республиканской партии (58 мест) и ее коалиционного партнера «Дашнакцутюн» (7 мест)», — сказал Марукян.

Между тем президент Армении Армен Саркисян продолжает консультации с парламентскими и внепарламентскими политическими силами, чтобы найти выход из сложившейся ситуации. Сам Никол Пашинян пока отказывается принимать участие в данном процессе, заявляя, что диалог может вестись только на тему отстранения РПА от власти и избрания «кандидата народа» на должность премьера.

В ответ на заявление лидера протестного движения Никола Пашиняна исполняющий обязанности премьер-министра Карен Карапетян заявил, что не знает ни одной страны, где бы кандидат народа избирался на площади.

«Я не знаю ни одной страны, где бы избранный народом кандидат так избирался, для этого существуют выборы. Там есть граждане, которые недовольны, но как измерить: эти граждане хотят Никола Пашиняна, другие граждане хотят другого кандидата. И как нам поступить, что является мерилом? Вы знаете какую-нибудь страну, в которой так избирается избранник народа? Вот почему мы предлагаем провести внеочередные выборы, и если избранником народа является он, он на них пойдет. Другой вариант: Конституция сегодня не запрещает их фракции в Национальном собрании представить своего кандидата, пусть представят, и если победят, то да, но мы не можем, понимаете, создавать субъективные сегменты, скажем: «я избранник народа, я избранник этой части, я избранник той части» и прочее».

Пока участники акции протеста перекрывают улицы, лидер оппозиции Никол Пашинян провел встречу с послами стран ЕС, аккредитованными в Армении. По словам Пашиняна, планируются также его встречи с послами России и США.

Сегодня состоялось заседание парламентской фракции Республиканской партии Армении (РПА).

После заседания глава фракции Ваграм Багдасарян сказал: «Мы призвали президента Республики Армения обратиться к политическим силам по поводу политического диалога. Будут проведены политические диалоги, мы примем решение. Республиканская фракция едина, когда мы примем решение, мы об этом скажем».

На вопрос, будет ли у РПА свой кандидат и возможен ли «кандидат от народа», Ваграм Багдасарян ответил так: «Мы не можем сказать. А кандидат от народа — это понятие относительное. Мы будем двигаться в соответствии с Конституцией и не нарушим ни одного пункта Конституции. Об остальном поговорим позже».

На вопрос, возможно ли, что некоторые депутаты от Республиканской партии будут голосовать за кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра, Ваграм Багдасарян ответил так: «Республиканская фракция едина».

По словам Багдасаряна, если бы кто-то из республиканцев собирался покинуть фракцию, он высказался бы по этому поводу на заседании. «Все единодушны. Республиканская партия едина», — подчеркнул он.

На вопрос, значит ли это, что кого решит назначить Серж Саргсян, того они и выдвинут, Ваграм Багдасарян ответил так: «Нет, Серж Саргсян не имеет никакого отношения к какому-либо процессу или решениям».

«Он ушел в отставку и не хочет вмешиваться в эти вопросы после своей отставки, поскольку есть исполняющий обязанности премьер-министра, и исполняющий обязанности премьер-министра с президентом республики уже принимают решения. То есть Серж Саргсян полностью изолировался от этих процессов, он своей отставкой все сказал», — пояснил глава парламентской фракции РПА.

Напомним, что сегодня так и не состоялась встреча Карена Карапетяна и Никола Пашиняна, где, по словам последнего, должна была обсуждаться плавная передача власти.

И. о. премьера сделал вместо этого заявления, где сказал: «Будучи озабоченным создавшейся ситуацией, как руководитель исполнительной власти, имея обязанность обеспечить нормальный ритм нашей страны, обращаюсь к президенту Республики Армения организовать в предпочитаемом им формате встречу с участием широкого спектра парламентских и внепарламентских политических сил для обсуждения создавшейся внутриполитической ситуации и путей возможного сотрудничества вплоть до проведения внеочередных парламентских выборов».

На это Никол Пашинян заявил, что Республиканская партия пытается выиграть время, и посоветовал им не делать этого.

«Они хотят назначить Карена Карапетяна премьер-министром и думают, что люди настолько наивны, что согласятся на замену одного республиканца другим республиканцем. Мы будем бойкотировать эти выборы, причем активно бойкотировать, то есть выборы не состоятся».

«Народ победил, и результаты победы народа сейчас должны быть зафиксированы», — сказал Пашинян.

На 19:00 (18:00) запланирован очередной митинг оппозиции, где Никол Пашинян подведет итоги очередного дня протеста и наметит планы на завтрашний день.

Следует отметить, что акции носят исключительно мирный характер, полиция никак не препятствует их проведению.

Полиция Армении заявила, что «является аполитичной структурой, не примыкает и не может примыкать к тому или иному движению или политической силе».

«Полиция является одним из столпов государства, гарантом государственности, стабильности и внутренней безопасности страны и действует в соответствии с законами и в рамках закона», — говорится в заявлении.

«Полиция и начальник полиции не участвуют в политических процессах и не могут поддерживать какую-либо сторону», — отмечается в заявлении полиции.

Полиция призывает «руководствоваться исключительно этими правовыми и логическими реалиями и не вводить в заблуждение общественность какими-то выдуманными переговорами и договоренностями».