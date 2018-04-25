В Петербурге прошли задержания по делу о хищении средств «на инвалидов»
Санкт-Петербург, 25 апреля, 2018, 17:05 — ИА Регнум. Крупное мошенничество раскрыто в Санкт-Петербурге. Злоумышленники похищали государственные средства, выделяемые предпринимателям на создание рабочих мест для инвалидов. При этом сами рабочие места не создавались.
«Сегодня сотрудники ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области при содействии Росгвардии провели 10 обысков в рамках уголовного дела о хищении государственных субсидий, выделенных для инвалидов», — сообщила 25 апреля официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Как сообщали СМИ, обыски и другие следственные действия проходили в среду в комитете по труду и занятости населения Санкт-Петербурга.
По данным полицейского следствия, не позднее июня 2015 года руководители коммерческой организации обманным путем получили от властей субсидию на создание рабочих мест для людей с ограниченными возможностями. Однако рабочих мест для инвалидов не создали и деньги государству не вернули.
Общий ущерб составил около 4 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). Это преступление наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
«В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемые в противоправной деятельности задержаны и доставлены в полицию для проведения следственных действий», — добавила Ирина Волк.
Сотрудники МВД устанавливают соучастников, а также дополнительные эпизоды мошенничества подозреваемых.
Добавим, что сегодня же обыски проходили и в природоохранном комитете Смольного по делу полигона «Красный Бор».
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