Санкт-Петербург, 25 апреля, 2018, 17:05 — ИА Регнум. Крупное мошенничество раскрыто в Санкт-Петербурге. Злоумышленники похищали государственные средства, выделяемые предпринимателям на создание рабочих мест для инвалидов. При этом сами рабочие места не создавались.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инвалид

«Сегодня сотрудники ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области при содействии Росгвардии провели 10 обысков в рамках уголовного дела о хищении государственных субсидий, выделенных для инвалидов», — сообщила 25 апреля официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как сообщали СМИ, обыски и другие следственные действия проходили в среду в комитете по труду и занятости населения Санкт-Петербурга.

По данным полицейского следствия, не позднее июня 2015 года руководители коммерческой организации обманным путем получили от властей субсидию на создание рабочих мест для людей с ограниченными возможностями. Однако рабочих мест для инвалидов не создали и деньги государству не вернули.

Общий ущерб составил около 4 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). Это преступление наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемые в противоправной деятельности задержаны и доставлены в полицию для проведения следственных действий», — добавила Ирина Волк.

Сотрудники МВД устанавливают соучастников, а также дополнительные эпизоды мошенничества подозреваемых.

Добавим, что сегодня же обыски проходили и в природоохранном комитете Смольного по делу полигона «Красный Бор».

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