Архангельск, 25 апреля, 2018, 16:53 — ИА Регнум. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM архангелогородка, мама «особенного» ребенка Анна Воробьева, все инклюзивное образование в дошкольных учреждениях сводится к занятием с дефектологом в условиях полной изоляции от остальных, здоровых детей. Об этом говорит ее личный опыт.

Цитата из х/ф «Класс коррекции». Реж. Иван Твердовский. 2014. Россия Школьники-инвалиды

«С трех лет мой ребенок ходил в обычный сад, но постепенно нас от туда стали «выживать», отправлять на медкомиссию. После ее прохождения нам выделили место в детском саду, имеющем специальную группу. Всего в ней занимаются шесть детей с различными диагнозами, в том числе синдром Дауна и ДЦП. Есть дефектолог и это очень хорошо! Но дети этой группы никак не участвуют в жизни детского сада, они не общаются с детьми других групп, у них нет физкультуры и музыкальных занятий, — рассказала она. — Получается, что создана резервация, в которой дети находятся под присмотром взрослых, но едва ли это можно назвать социализацией. Кроме того, педагоги уже сегодня настраивают родителей на коррекционные школы, предупреждая, что условий для особенных детей в обычных школах нет. В таких условиях родители, конечно, стремятся уехать в другой регион, где работа с особенными детьми более развита, чтобы подготовить ребенка к обычной школе».

Не лучше ситуация складывается и в школах региона. Общеобразовательных учреждений с положительным опытом инклюзии единицы, и находятся они в областном центре и в Северодвинске. В остальном — все сводится к созданию коррекционных классов, обучение в которых оторвано от жизни остальных школьников. А инклюзия, как известно, предполагает не только ведение процесса обучения с учетом индивидуальных возможностей ребенка, но и участие во всех аспектах школьной жизни.

«Никакой аналитики нет, хотя очевидно, что в большинстве своем школы не готовы принять детей с ограниченными возможностями здоровья по многим причинам, связанным в том числе с финансированием, — сообщил на заседании круглого стола по проблемам инклюзивного образования председатель областного Союза инвалидов Николай Мякшин. — Министерство (образования — ред.) рапортует о том, что удалось, сколько открыли классов и ресурсных площадок. Получается, что вся наша инклюзия — это только коррекционные классы. То есть инклюзия равна интеграции: мы не стремимся изменить ситуацию в школах. Мы стараемся подобрать удобных для этого детей. Школы стараются отправить тяжелых детей обратно на домашнее обучение или в коррекционные учреждения», — заявил Мякшин. При этом он напомнил, что обучение таких детей субсидируется, но размер вложений, по всей видимости, педагогов не мотивирует.

В министерстве образования и науки Архангельской области признаются, что жалоб от родителей, которые не могут устроить своих особенных детей в обычный сад или школу, поступает много. При этом руководители этих учреждений ссылаются на нехватку специализированных кадров. Особый вопрос — обучение детей с расстройствами аутистического спектра. Компетентных специалистов в этой сфере почти нет.

По словам замминистра образования и науки Архангельской области Светланы Маневской, положительная динамика в этом вопросе все же есть.

«Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья организовано как в государственных, так и в муниципальных образовательных организациях. В государственных обучаются более 1,5 тысячт детей. Из них 90% — это дети с умственной отсталостью. В муниципальных образовательных организациях функционируют 239 классов, которые реализуют адаптированные программы обучения. Большинство классов создано для детей с задержкой психического развития. В 2017 году более 1200 детей с ОВЗ обучались в обычных классах общеобразовательных организаций. За два года увеличение произошло почти в 2,5 раза. Растет и число групп для детей с ОВЗ в обычных детских садах», — заявила Маневская.

Всего, по данным министерства, в системе образования региона числятся более 7 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья. Считается, что почти треть этих детей получает инклюзивное образование.