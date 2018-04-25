Ярославль, 25 апреля, 2018, 16:50 — ИА Регнум. Власти Ярославской области увеличат в 3 раза субсидию сельхозпредприятиям за ввод в оборот земель сельхозназначения. Она вырастет с 2 до 6 тыс рублей за гектар. Об этом сообщил на своей странице в Facebook губернатор области Дмитрий Миронов.

Yarregion.ru Распашка земли в Ярославской области

«В 2017 году более 45 тысяч гектаров заброшенных сельскохозяйственных земель превратились в пашни, сенокосы и пастбища. В первом полугодии этого года планируем ввести в оборот еще 20 тысяч гектаров», — пишет в Facebook Дмитрий Миронов.

Губернатор сообщает, что размер выплаты будет зависеть от качества земли — например, насколько он зарос кустарником и деревьями.

Интересно, что год назад господдержка уже была увеличена — с 375 рублей до 2000. Простой подсчет показывает, что на эти цели в 2017 году из бюджета региона было потрачено 90 млн рублей.

Заявление о дополнительной поддержке аграриев губернатор сделал, находясь в отпуске. Его обязанности сейчас исполняет председатель правительства региона Дмитрий Степаненко.