Москва, 25 апреля, 2018, 16:48 — ИА Регнум. Количество просмотров каналов в месенджере Telegram за неделю усилий Роскомнадзора по его блокировке сократилось на 76,5%. Такие данные приводит 25 апреля исследовательская компания «Медиалогия».

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"На 23 апреля количество просмотров в Telegram сократилось на 76,5% по сравнению с днём начала блокировки 16 апреля. На 23 апреля топ-100 каналов потеряли 23%», — говорится в пресс-релизе.

При этом зафиксирован значительный рост доли каналов из топ-100 в общем количестве просмотров каналов в Telegram: за неделю этот показатель вырос с 7% до 24%.

Уточняется, что из топ-100 аудиторию потеряли главным образом развлекательные каналы, посвящённые музыке, юмору, путешествиям, хобби. За неделю количество их просмотров снизилось в среднем на 30−50%.

Более стабильно чувствуют себя общественно-политические и экономические каналы, просмотры которых снизились в среднем на 25%.

Напомним, Роскомнадзор 16 апреля приступил к процедуре блокировки мессенджера Telegram на территории России по решению Таганского суда Москвы из-за отказа администрации сервиса предоставлять ФСБ России ключи для дешифрования личных сообщений пользователей.