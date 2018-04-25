Москва, 25 апреля, 2018, 16:48 — ИА Регнум. Глава Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) России Михаил Черников заявил, что власти планируют ужесточить проведение технического осмотра транспортных средств, и в частности вернуть под контроль ГИБДД проведение технического осмотра автобусов. Слова Черникова приводит сегодня, 25 апреля, телеканал RT.

Pixabay.com Автобус на ремонте

Черников рассказал, что соответствующий законопроект об ужесточении правил проведения технического осмотра транспортных средств уже подготовлен.

«Подготовлен очень серьёзный пакет по проведению технического осмотра и его контроля с большой ответственностью операторов технического контроля, тех, кто выдаёт сегодня соответствующие лицензии на проведение технического осмотра. МВД также вышло с предложением вернуть под контроль на базе оборудования оператора технического контроля проведение осмотра автобусов», — рассказал Черников.

Напомним, что в феврале этого года правила технического осмотра автомобилей вновь изменились. Собственно, изменения ограничились лишь корректировкой правил, установленных ещё в 2011 году.

Согласно новым правилам, запрещён демонтаж предусмотренных заводом-изготовителем стеклоочистителей и стеклоомывателей. Если автовладелец использует шипованную резину, то она должна быть на всех колёсах. Помимо этого, теперь будут проверять не только наличие знака аварийной остановки транспортного средства и исправного огнетушителя, но и автомобильной аптечки.