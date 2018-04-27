Тирасполь, 27 апреля, 2018, 06:07 — ИА Регнум. Создание проблем для Приднестровья даже и в ущерб собственному населению, вот что стало новой находкой Киева в его стремлении раздуть конфликт между Тирасполем и Кишиневом. Зачем нынешней Украине такая линия поведения и к чему она может привести, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Сергей Артеменко.

Державна прикордонна служба України Пограничники Украины и Молдавии

Молдавские власти стремятся удушить Приднестровье и находят в этом горячего сторонника в лице Порошенко. Только так можно объяснить «сдачу» нынешним президентом Украины таможенного контроля на пункте пропуска Кучурган под совместный контроль украинских и молдавских таможенников. Таким образом, торговля с Приднестровьем, которая обеспечивала нужды и занятость многих украинцев, теперь оказалась под угрозой. Даже тяжелое положение экономики собственной страны не помешало Порошенко поучаствовать в антиприднестровском мероприятии.

Выгода Молдавии в этой операции понятна — тут и дополнительные экономические выигрыши от контроля товаропотоков, и возможность воздействовать на ситуацию в Приднестровье, например, перекрывая по желанию те или иные поставки. Но Украина, формально числясь гарантом и посредником в молдавско-приднестровском урегулировании, поступает как провокатор конфликта. Возможно, что здесь начинают играть личные факторы, ведь Порошенко когда-то занимал пост в администрации Ющенко, связанный именно с работой на приднестровском направлении.

Читайте статью Порошенко — «агент ФСБ» и блок ада: Украина в приднестровском конфликте и другие публикации Сергея Артёменко о проблемах Приднестровья.