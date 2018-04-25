Киев, 25 апреля, 2018, 16:36 — ИА Регнум. На Украине эксперты и политики признают, что ввод миротворцев ООН в Донбасс в большей степени зависит от позиции России, чем Киева и его союзников.

Daniel Košinár Голубые каски миротворцев

В частности, сопредседатель общественной инициативы «Права справа» Дмитрий Снегирев считает, что Запад не исключит Россию из Совета Безопасности ООН.

«Будут новые конфликты, но Запад заинтересован в присутствии РФ в ООН, поэтому лишать права вето в Совбезе или, тем более, исключать Москву из организации никто не будет. Напомню, в свое время министр иностранных дел Украины Павел Климкин отмечал, что можно лишить Россию права вето в вопросе введения миротворцев ООН на Донбасс, признав ее, согласно статье 27 Устава ООН, стороной конфликта», — пишет Снегирев на своей странице в Фейсбуке.

При этом он прогнозирует, что Россия «продолжит обострять ситуацию, локальные конфликты будут не только в Сирии и на Украине».

«Это приведет к созданию искусственного железного барьера. Москва попытается создать биполярный мир. По моему убеждению, угроза холодной войны не приведет к тому, что Россию лишат права вето в Совбезе ООН. Замечу, спецпредставитель США в Украине Волкер заявил, что изменения Устава ООН рассматриваться не будут. Он выразил сомнения по поводу того, что Россию могут лишить права вето в Организации Объединенных Наций… На Западе понимают, что представительство или отсутствие России в ООН никак не сдерживает ее от реализации военных планов. Уже был опыт СССР, исключенного из Лиги Наций в 1939 году. Присутствие России в ООН — больше для Запада сдерживающий элемент и предохранитель в моменте противостояния российской агрессии», — отметил Снегирев.

Кроме того, депутат, член фракции «Радикальная партия» Денис Силантьев выразил опасения, что миротворцы ООН заморозят конфликт в Донбассе.

«Мы за то, чтобы в Донбасс вошли миротворцы, но главное, чтобы миротворцы не заморозили этот конфликт. Мы видим примеры миротворцев, которые работают в других странах, где идут затяжные конфликты. Там от этих миротворцев, наверное, больше вреда, чем пользы. Польза будет если поставить миротворцев на границе Украины с Россией, потому что мы сразу прекратим поставку вооружений, боевой техники и т.п. Если ставить миротворцев на линию разграничения, это просто заморозит конфликт, после чего он будет очень долго продолжаться в вялотекущей форме», — сказал Силантьев 25 апреля в эфире канала «112 Украина».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля министр обороны Украины, генерал армии Степан Полторак заявил, что численность миротворческой миссии ООН может составлять от 10 до 40 тысяч в зависимости от поставленных целей — поддержание мира или принуждение к миру.

Напомним, 23 апреля в Торонто (Канада) в рамках встречи глав внешнеполитических ведомств стран «Большой семерки» состоялось специальное заседание по вопросам Украины. В заседании G7 принял участие глава МИД Украины Павел Климкин. По итогам встречи он рассказал, что страны G7 поддержали украинский вариант ввода миротворческой миссии в Донбассе. По его словам, концепция Кремля по миротворцам неприемлема и направлена на «укрепление и в дальнейшем продвижение своего протектората, как троянского коня, чтобы дестабилизировать и разрушить нас».