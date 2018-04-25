Ярославль, 25 апреля, 2018, 16:34 — ИА Регнум. Бывшему генеральному директору ярославского ликеро-водочного завода Владимиру Скидану предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Следственном управлении следственного комитета по Ярославской области.

Ярославский ЛВЗ

Уголовное дело было возбуждено еще в феврале 2016 году, сразу после этого предприятие было закрыто — у него отозвали лицензию. Как считает следствие, руководители акционерного общества «Ликеро-водочный завод «Ярославский» в период с января по декабрь 2015 года умышленно, путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, уклонились от уплаты налогов на сумму около 2,5 млрд рублей.

«В настоящее время одному из бывших генеральных директоров предприятия предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, в особо крупном размере). В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сказала корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области Кристина Гузовская.

Обвиняемому инкриминируется неуплата суммы около 1 млрд рублей. Однако он был не единственным руководителем завода в период, заинтересовавший следователей. Вина других директоров выясняется.

Закрытие Ярославского ЛВЗ привело к существенным потерям бюджета Ярославской области. Несмотря на обещания властей возобновить производство, завод до сих пор не работает.