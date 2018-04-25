Кемерово, 25 апреля, 2018, 17:38 — ИА Регнум. Бывший и настоящий главы Кемеровской области столкнулись лбами — так можно описать то, что сейчас происходит вокруг смены власти в регионе. Сегодня, 25 апреля, на сайте совета народных депутатов Кузбасса появился комментарий экс-губернатора региона Амана Тулеева о том, кто «пригласил» нынешнего временно исполняющего обязанности главы Сергея Цивилёва в область.

Аман Тулеев

«Хочу ответить на многочисленные вопросы и обращения, поступающие как в адрес областного совета, так и депутатам разного уровня… Говорят о том, что врио губернатора «назначен в Кузбасс по приглашению Тулеева». Я ответственно заявляю, что никаких личных отношений с Цивилёвым у меня нет, я его просто не знаю, он назначен «сверху». Для того чтобы хотя бы немного знать человека, нужна его точная автобиография, и, конечно же, налоговая декларация. Что-то поверхностно говорить о нём я просто не могу», — заявил Тулеев, подчеркнув, что у него в числе преемников на пост губернатора было три человека, все они из Кузбасса, фамилий их, «по понятным причинам», он называть не стал.

Это совершенно расходится с тем, что говорил Цивилёв после назначения на должность заместителя губернатора по промышленности, транспорту и потребительскому рынку в начале марта 2018 года.

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5 марта во время своего первого рабочего визита на кемеровский завод «Азот» Сергей Цивилёв сообщил журналистам, что на работу его пригласил сам Тулеев.

На тот момент Аман Тулеев свою «сопричастность» к появлению Цивилёва в регионе комментировать не стал, хотя заявление «варяга» тут же растиражировали местные и федеральные СМИ.

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Однако, в этом, скорее, нет ничего удивительного. Аман Тулеев до последнего не собирался покидать свой пост, который он занимал 20 лет. И его недовольство тем, что в регионе появился Цивилёв, было продемонстрировано ещё во время назначения последнего на пост замгубернатора: нового заместителя в нарушение традиции представили коллективу в закрытом режиме. Что тут же нашло отклик в СМИ — опрошенные эксперты увидели в этом две возможные причины: недовольство Тулеева, которому в очередной раз навязали ранний уход и нового «преемника», либо временные позиции в регионе самого Цивилёва (что пока не подтверждается, даже наоборот).

Сегодняшние попытки Тулеева хоть как-то проявить себя в публичной плоскости тоже вполне объяснимы, после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» и гибели 60 человек его рейтинг, доверие и уважение в глазах кемеровчан упали.

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Стоит отметить, что это не первый случай, когда экс-глава региона критикует появление человека «со стороны» во власти. Ранее экс-губернатор Красноярского края (а ещё ранее экс-глава Новосибирской области) Виктор Толоконский подверг критике решение президента назначить временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области мэра Вологды Андрея Травникова после отставки 6 октября Владимира Городецкого.

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Сергей Цивилёв назначен врио губернатора Кемеровской области 1 апреля 2018 года после отставки Амана Тулеева, который покинул пост спустя неделю после пожара в ТЦ Кемерово, унёсшего жизни 60 человек.