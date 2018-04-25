Санкт-Петербург, 25 апреля, 2018, 16:43 — ИА Регнум. На Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге 25 апреля спущен на воду новейший корабль противоминной обороны «Иван Антонов». Корабль проекта 12 700 строится по заказу ВМФ России. Его корпус сделан из стеклопластика.

Средне-Невский судостроительный завод Корабль проекта 12700

Головной корабль этого проекта — «Александр Обухов» — уже несет службу в составе российского флота, еще три корабля («Георгий Курбатов», «Владимир Емельянов» и «Яков Баляев») находятся на разных этапах строительства.

Название кораблю «Иван Антонов» присвоено в честь снайпера-балтийца, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза мичмана Ивана Антонова.

Как передает телеканал «Санкт-Петербург», в ходе церемонии спуска на воду в небо были выпущены разноцветные шарики, устроен небольшой фейерверк, а «крёстная мать» корабля успешно разбила о его борт традиционную бутылку шампанского. Священники РПЦ окропили корабль святой водой и благословили его на служение Отечеству.

Корабль «Иван Антонов» будет отличаться от головного корабля проекта 12 700 улучшенными характеристиками и архитектурой корпуса. Водоизмещение корабля «Иван Антонов» — 890 тонн, длина 61 метр, ширина 10 метров, скорость хода при полном водоизмещении 16,5 узлов, экипаж свыше 40 человек.

Корпус корабля сделан из монолитного стеклопластика, у него более высокая прочность в сравнении со стальными корпусами, что обеспечивает большую живучесть корабля при поиске мин. Срок службы корпуса из стеклопластика больше чем у корпуса из стали, а масса корпуса значительно меньше.

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Как сообщало ИА REGNUM, Министерство обороны России рассчитывает получить девять тральщиков нового поколения с корпусами из стеклопластика к 2027 году. Корабли проекта 12 700 должны существенно усилить потенциал и эффективность минно-тральных сил флотов ВМФ России.