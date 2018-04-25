Ташкент, 25 апреля, 2018, 16:34 — ИА Регнум. Посольство России в Узбекистане организует в Ташкенте акцию, в рамках которой все желающие смогут получить «Георгиевскую ленточку», сообщили 25 апреля в пресс-службе российского дипломатического ведомства в Узбекистане.

Иван Шилов ИА REGNUM Георгиевская лента

Акция пройдет у ворот посольства России 26, 27 апреля и 3 и 4 мая с 10:00 до 17:00 по местному времени (с 8:00 до 15:00 по московскому времени).

В посольстве напомнили, что «Георгиевская ленточка», как атрибут праздника, появилась на улицах российских городов в 2005 году. Главной целью акции является сохранение памяти о тех, кто одержал победу в Великой Отечественной войне.

Напомним, орден Святого Георгия был учрежден в 1769 году. Это была исключительная награда. Черный цвет означал дым, а оранжевый — пламя. В годы Великой Отечественной войны 8 ноября 1943 года был учрежден орден Славы, который имел такую же желто-черную расцветку.

С 1992 года в России был восстановлен орден Святого Георгия и знак отличия «Георгиевский крест».