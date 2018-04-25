Вильнюс, 25 апреля, 2018, 16:24 — ИА Регнум. Премьер Саулюс Сквернялис сегодня, 25 апреля, сообщил, что министр сельского хозяйства Бронюс Маркаускас добровольно уходит в отставку, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Это стало следствием скандала вокруг министра, который в Литве длился практически целый месяц. В итоге конфликт перерос в открытое противостояние премьера Литвы Саулюса Сквернялиса и президента Дали Грибаускайте. Причина — семья Маркаускаса, которая, как выяснили СМИ, возможно, использовала в хозяйстве землю, принадлежащую другому собственнику.

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Семья Маркаускаса за это также получала дотации из фондов ЕС. Сам министр отрицает, что между ним и собственником не было договорённости об использовании фактически брошенных полей. Собственник утверждает обратное, что и послужило поводом для скандала. В итоге Грибаускайте заявила, что министр потерял её доверие, однако премьер Сквернялис публично защитил члена своей команды и отказался отправлять его в отставку из-за скандала.

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Премьер утверждал, что критика президента не обоснована правовыми аргументами и больше напоминает давление, чем заботу о прозрачности правительства. В Литве посчитали, что фигура Маркаускаса — только формальный повод для давно назревавшего противостояния премьера с президентом. Однако в итоге Маркаускас сегодня решил покинуть свой пост.

«Я уважаю решение министра и поддерживаю его», — сказал премьер. «Нужно было время, чтобы оценить все обстоятельства. (…) Министр ничего не украл, ничего не присвоил. Но в отношении министра выдвигаются куда более высокие требования», — сказал он.

Сам Маркаускас сегодня объявил, что решил уйти в отставку по трем причинам — была затронута самая уязвимая сфера: семья и близкие — он не был готов к этому; во-вторых, трудно работать в такой ситуации после выраженного президентом недоверия.

«За мной и дальше бы внимательно наблюдали», — сказал он. И в-третьих, по словам Маркаускаса, нужно дождаться выводов правоохранительных органов, и для него важно, чтобы не были установлены серьезные нарушения.

Сохранить Маркаускаса на посту очень хотел лидер Союза крестьян и зеленых Литвы Рамунас Карбаускис.

Сегодня на пресс-конференции Карбаускис дал понять, что серьезно не оценивает историю с обработанной Маркаускасом землей.

«В отношении нас применяются особенно высокие стандарты. Раньше, если кто-то написал бы статью о 17 сотках, это было бы смешно читать такие вещи», — сказал он.

Премьер, который ранее обещал принять принципиальное решение по вопросу Маркаускаса, так и не сделал этого — решение было отложено после того, как выяснилось, что служба расследования финансовых преступлений решает, начинать ли досудебное расследование относительно хозяйства матери министра и ее сына. Позже президент Даля Грибаускайте заявила, что Сквернялис, прикрывая министра сельского хозяйства, показал, что он зависим, несамостоятелен и непринципиален. На это премьер ответил, что никто не будет влиять на его решения.

В итоге служба расследования финансовых преступлений заявила, что не будет начинать досудебное расследование относительно того, что Маркаускас ведет хозяйство не на своей земле, но что нарушения есть. Служба расследования финансовых преступлений допросила всех четырех владельцев земли Софии Маркаускене и геодезиста, который засвидетельствовал, что Маркаускас разговаривал со всеми владельцами, но о чем он говорил с собственником земли, он не слышал. Однако службе не удалось найти ни одного договора об аренде или договора ссуды, связанного с площадью, которую Маркаускене декларирует Национальному платежному агентству с 2012 года.

Отметим, что противостояние Грибаускайте со Сквернялисом связывают с президентскими выборами, которые состоятся в 2019 году.