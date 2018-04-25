Москва, 25 апреля, 2018, 16:17 — ИА Регнум. Инфляция в России за период с 17 по 23 апреля составила 0,1%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

За период с начала апреля потребительские цены в России выросли на 0,3%, с начала года — на 1,1%.

Согласно данным Росстата, за неделю цены на сахар-песок выросли на 1,5%, пшено — на 0,5%, баранину, рис, чай, водку, соль, печенье и карамель — на 0,2−0,3%.

Одновременно куриные яйца и гречневая крупа подешевели на 0,8%, мороженая рыба — на 0,3%.

Цены на плодоовощную продукцию в среднем выросли на 0,2%, в том числе на белокочанную капусту — на 2,8%, морковь — на 2,0%, картофель, помидоры и яблоки — на 0,6−1,0%. В то же время огурцы подешевели на 5,2%.

Цены на автомобильный бензин за неделю выросли на 0,4%, дизельное топливо — на 0,5%.

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