Москва, 25 апреля, 2018, 16:17 — ИА Регнум. В Совфеде предостерегают Украину от запугивания Европы «всякими ужастиками», военно-политических причин в отказе России перекачивать свой газ в Европу через Украину нет, передает корреспондент ИА REGNUM 25 апреля.

Council.gov.ru Франц Клинцевич

В «Нафтогазе» утверждают, что когда Россия перестанет нуждаться в транзите своего газа через Украину, то шансы прямого вооруженного нападения на страну со стороны РФ вырастут в десятки раз.

«Никаких военно-политических причин в отказе России перекачивать свой газ в Европу через Украину нет. Украина сегодня уже даже технически не способна на этот транзит — причем я оставляю за скобками такие критерии, как безопасность и надежность», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

«Назовите в нынешнем мире хоть одну страну, которая готова рисковать колоссальными средствами, идя навстречу, мягко говоря, недружественно настроенному к ней партнеру. Такой страны просто не существует, и не надо пугать Европу и мир всякими ужастиками», — сказал сенатор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, коммерческий директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что прекращение транзита газа через территорию Украины чревато конфликтом между Москвой и Киевом.

Вместе с тем член Совфеда Алексей Пушков уверен, что «Нафтогаз» зря угрожает Москве «масштабным конфликтом», потому что Киев «неизбежно проиграет».