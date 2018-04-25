Ярославль, 25 апреля, 2018, 16:12 — ИА Регнум. ТГК-2 подает иски в суд на ярославские ТСЖ, которые являлись клиентами банка ВВБ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Банк ВВБ в Ярославле

В Ярославле получила продолжение история со средствами ТСЖ и ЖСК, «зависшими» на счетах проблемного банка ВВБ в конце прошлой осени. Напомним, жители стали бить тревогу после того, как у финансовой организации начались затруднения с ликвидностью. Платежи ресурсникам со счетов списались, но до адресатов так и не дошли. Только в Дзержинском районе пострадали десятки ЖСК и ТСЖ. Всего же в Ярославле, по словам жителей, их порядка 600, и у многих счета находились в банке «ВВБ».

Заместитель председателя регионального правительства Виталий Ткаченко тогда привел цифры, согласно которым всего в банке «ВВБ» имели счета около тысячи ТСЖ и ЖСК и пообещал, что правительство возьмет ситуацию под контроль.

Тогда же всех успокоил и директор регионального департамента ЖКХ Андрей Лукашов. Он сообщил о достигнутом с ресурсниками соглашении, по которому произошедшее с «ВВБ» относится к форс-мажорной ситуации, штрафы и пени для ТСЖ и ЖСК не начислят и будут терпеливо ждать, пока проблема не разрешится.

Однако, как выяснил корреспондент ИА REGNUM, спустя пять месяцев ситуация не разрешилась, а усугубилась. 9 апреля Банк России отозвал лицензию у ВВБ.

«Нам сказали вставать в последнюю очередь по выплатам. Более того, ТГК-2 подала на нас в суд как на должников, хотя мы таковыми мы не являемся, есть подтверждающие документы об оплате, о том, что у нас со счета списаны деньги. Мы свое платежное поручение отправили, свою роль выполнили, но банк оказался непорядочным, наши платежи не провел, а со счета деньги списаны. И получается, что мы должны ресурсоснабжающим организациям, как неплательщики», — рассказывает представитель ярославского ТСЖ «Север-2» .

У них со счета списались 211 тысяч рублей, но ни до Водоканала, ни до ТНС-Энерго, ни до ТГК-2 эти деньги не дошли. .

«Нас рассматривают как юридическое лицо. Да, это так, но мы же ТСЖ, мы не коммерческая организация и не извлекаем прибыль. Мы взяли с жителей деньги и понесли их в ресурсоснабжающую организацию через банк. А теперь те люди, физлица, которые открыли в банке счет и получали проценты прибыли, причислены к застрахованным лицам, им государство компенсирует вклады до 1 млн 400 рублей, а наши деньги, получается, вообще в никуда ушли», — говорят председатели ТСЖ.

Узнав о судебных исках, они пребывают в полной растерянности. Еще в прошлом году региональное правительство пообещало держать вопрос под контролем, но сегодня об этом все забыли. Со слов председателей ТСЖ, записаться на прием ни к кому из областных чиновников им не удается.