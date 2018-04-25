Ярославль, 25 апреля, 2018, 16:10 — ИА Регнум. В Ярославле 29 апреля состоится ежегодный семейный праздник, посвященный Дню рождения русского богатыря Алеши Поповича. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ap-dvor.ru/ ТК «Алеша Попович Двор» в Ярославле

В пятый раз на территории туристического комплекса «Алеша Попович Двор» пройдет сказочный праздник. Считается, что историческим прототипом Алёши Поповича послужил ростовский боярин Александр (Олеша) Попович. Согласно летописям, это был знаменитый «храбр» (отборный воин), который погиб в битве с монголами на реке Калке в 1223 году. Родина богатыря — город Ростов Великий — находится на территории Ярославской области, и ярославцы считают богатыря своим земляком.

Праздник начнется в два часа дня. Гостей ждут мастер-классы по изготовлению оберегов, мужчины смогут померяться силушкой в конкурсе богатырских забав. Из Резиденции Государыни Масленицы придет кукольный театр и все два часа праздника Маслена Ярославская, Волк, Медведь, Баба-Яга и Петрушка будут развлекать гостей.

Помогать Алеше Поповичу отмечать день рождение будут Змей Горыныч и Емелька. Всех гостей праздника угостят богатырским ягодным пирогом, которого хватит на 100 человек.