Москва, 25 апреля, 2018, 19:51 — ИА Регнум. В редакции ИА REGNUM прошло очередное заседание Клуба историков, на этот раз посвящённое истории, причинам и последствиям заключения мира между Советской Россией и Германией с её союзниками, а также условиям создания Красной Армии.

В круглом столе историков приняли участие доктор исторических наук, доцент МГУ Фёдор Гайда, историк Александр Колпакиди, кандидат исторических наук Алексей Кривопалов, кандидат исторических наук, научный сотрудник МГИМО Михаил Волхонский, кандидат исторических наук, научный сотрудник МГИМО Вадим Муханов и кандидат исторических наук, главный редактор Модест Колеров.