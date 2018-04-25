Омск, 25 апреля, 2018, 16:04 — ИА Регнум. В Омске перед Днём Победы вновь возникли проблемы с Вечным огнём. Гранитное основание мемориала в Парке Победы просело, на нём появилась трещина.

mary-troublemaker Вечный огонь

При этом в мэрии Омска ИА REGNUM сегодня, 25 апреля, сообщили, что ко Дню Победы памятные места города «обретут торжественный вид».

«Силами управления дорожного хозяйства и благоустройства к 9 мая будет выполнен косметический ремонт чаши-звезды «Вечный огонь». Чаша гранитная, вокруг всё сделано из термообработанной гранитной плитки и брусчатки. Планируется, что в дальнейшем подрядной организацией, которая в 2015 году выполняла устройство этого объекта, в рамках гарантийных обязательств будет произведена замена поврежденных плит. Заказчиком работ является Омская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов», — прокомментировал начальник отдела благоустройства департамента городского хозяйства администрации Омска Юрий Бибик.

В целом, по словам специалистов департамента, в Парке Победы планируют выполнить комплекс работ на всех объектах. Речь идёт о косметическом ремонте, покраске, помывке, замене плит, золочении букв и табличек, наведении порядка на территории.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, это уже не первый инцидент с Вечным огнём в Омске. В марте 2017 года Вечный огонь в омском Парке Победы просто потух. В городе даже появилась информация, что его будут зажигать лишь 17 раз в год — в Дни воинской славы.

В мэрии тогда заявили: то, что огонь потух, связано с отсутствием финансирования и нормативов по циклу горения и содержанию. Там добавили, что эксплуатация Вечного огня обходится в сумму порядка 400−500 тыс. рублей.

Комментируя эту ситуацию, в правительстве Омской области сообщили, что в мемориальном комплексе Парка Победы Вечный огонь зажгли «после указания губернатора». Его работу в постоянном режиме обеспечили с 8 марта 2017 года.

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