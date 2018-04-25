Санкт-Петербург, 25 апреля, 2018, 16:01 — ИА Регнум. Футбольные болельщики «Зенита» и ЦСКА не смогут протестировать новую станцию петербургского метро «Новокрестовская» 29 апреля, как ранее предполагал Смольный. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 апреля в Петербургском метрополитене, скорее всего, станцию к этому дню открыть не успеют.

Metrostroy-spb.ru Траволаторы на «Новокрестовской»

Ранее вице-губернатор Игорь Албин заявлял, что первым тестом для «Новокрестовской» станут болельщики «Зенита» и ЦСКА, которые прибудут на матч 29 апреля на стадион «Санкт-Петербург». Однако даже рабочее движение поездов ГУП «Петербургский метрополитен» пришлось приостановить.

«Поезда наши уже ходили, но сейчас «Метрострой» попросил нас отключить напряжение, потому что они прокладывают там кабель. Так что 29 и 30 числа повозить не удастся. Журналистов мы запустим внутрь, скорее всего, за несколько дней до официального открытия. Когда именно откроется движение для пассажиров, пока непонятно», — сообщили в пресс-службе подземки.

Представители «Метростроя» немного более оптимистичны: по их словам, решение о пуске движения с болельщиками может быть принято в последний момент накануне 29 апреля.

«Это не решено до конца до сих пор. До 29 апреля мы готовимся сдать объект метрополитену. У нас это «дата икс». А когда откроется движение для пассажиров — вопрос открытый», — заявили в строительной компании.

Сейчас в тоннеле ведутся пусконаладочные работы. Это касается оборудования транспортной безопасности, систем связи и других, пояснили в «Метрострое».

Как сообщалось ранее, 23 апреля первый электропоезд прошел от действующей станции петербургского метро «Приморская» к станциям «Новокрестовская» и «Беговая», построенным на третьей (Невско-Василеостровской) линии городской подземки в преддверии чемпионата мира по футболу. Объявлено, что 28 апреля станцию «Приморская» на весь день закроют для пассажиров в целях подключения оборудования новой ветки.

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Как сообщало 25 апреля ИА REGNUM, отложен запуск еще одного объекта транспортной инфраструктуры, который построен к ЧМ-2018. Открытие движения по новому мосту Бетанкура и примыкающему к нему участку набережной Макарова состоится только в мае 2018 года. Ранее ожидалось, что в ограниченном режиме мост Бетанкура заработает уже 29 апреля, одновременно с запуском новой ветки метро к стадиону «Санкт-Петербург». Однако завершить работы к этому сроку на переправе не удалось.