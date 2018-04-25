Калуга, 25 апреля, 2018, 15:52 — ИА Регнум. В Калуге сегодня, 25 апреля, на заседании Городской думы в ходе часа контроля была заслушана информация о заключении прямых договоров между собственниками жилых помещений и ресурсоснабжающими организациями.

Городская дума Калуги Заседание Городской думы Калуги 25.04.2018

Вступивший в силу федеральный закон № 59-ФЗ предусматривает два варианта заключения прямых договоров: по решению общего собрания собственников жилых помещений многоквартирного дома и по решению ресурсоснабжающей организации, которая получило право в одностороннем порядке прекращать договор ресурсоснабжения, заключённый с управляющей компанией, при наличии у УК признанной или подтверждённой судебным актом задолженности.

При прекращении договора ресурсоснабжающая организация будет обязана уведомить об этом как управляющую организацию, так и собственников помещений. Одновременно ресурсоснабжающая организация заключает «прямой договор» с собственниками и нанимателями помещений. Заключение «прямых договоров» в письменной форме не требуется.

Как сообщает пресс-служба Городской думы, в Калуге на прямые расчёты с МУП «Калугатеплосеть» перешло 298 домов, собираемость платежей по этим домам превысила 95%. Сотрудниками Городской управы проведено более 250 встреч с жителями, на которых разъяснялись все преимущества прямых расчётов с поставщиками ресурсов. В настоящее время жители ещё шести домов планируют перейти на прямые расчёты с теплосетями.

Депутат Владислав Сахарчук поднял вопрос об активизации претензионной работы в отношении управляющих компаний, накопивших многомиллионные долги перед МУП «Калугатеплосеть».

Временно исполняющий полномочия городского головы Дмитрий Разумовский заявил, что необходимо разработать чёткую и прозрачную систему взаиморасчётов между теплосетью и управляющими компаниями, также он сообщил, что при правительстве Калужской области создана комиссия, вплотную занимающаяся решением вопросов задолженности перед поставщиками ресурсов.

«В будущем на рынке управления многоквартирными домами Калуги останутся только честные и добросовестные компании», — выразил уверенность Дмитрий Разумовский.

«Необходимо продолжать работу по переходу потребителей на прямые платежи с МУП «Калугатеплосеть», а затем и с другими поставщиками коммунальных ресурсов, — подвёл итоги обсуждения глава городского самоуправления Александр Иванов. — В настоящее время на прямые расчёты перешли порядка трёхсот домов, они показывают почти стопроцентные результаты собираемости. Переход многоквартирных домов на прямые платежи приведёт к тому, что деньги жильцов пойдут по назначению — поставщикам ресурсов, а не осядут в недрах недобросовестных управляющих компаний».

Также депутаты обсудили механизмы реализации новых правил работы управляющих компаний, утверждённых постановлением правительства РФ. Правила устанавливают сроки и периодичность проведения общих и частичных очередных (сезонных) и внеочередных осмотров общего имущества в многоквартирном доме.

Сезонные осмотры проводятся в отношении всего общего имущества два раза в год. Весенний осмотр проводится после таяния снега или окончания отопительного периода в целях выявления повреждений общего имущества, при этом уточняются объёмы работ по текущему ремонту. Осенний осмотр проводится до наступления отопительного периода в целях проверки готовности дома к эксплуатации в отопительный период. Внеочередные осмотры проводятся в течение суток после произошедших аварий, опасного природного процесса, катастрофы, стихийного или иного бедствия. Регламентируется время дозвона в оперативные аварийно-диспетчерские службы управляющих организаций: ответ на звонок собственником или нанимателем помещений должен быть получен в течение не более 5 минут.

Устанавливается время локализации аварийных повреждений. Для внутридомовых инженерных систем водоотведения — в течение двух часов с момента поступления заявки, для мусоропроводов — в течение двух часов с момента поступления заявки, но не ранее 8:00 и не позднее 23:00 при круглосуточном приёме заявок. Устранение аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и внутридомовых систем отопления и электроснабжения должно быть произведено в срок не более трех суток с даты аварийного повреждения.

«Какую ответственность будут нести управляющие компании за неисполнение требований постановления правительства и куда обращаться жителям в таком случае?», — задал вопрос депутат Владислав Сахарчук.

Начальник управления ЖКХ Сергей Струев сообщил депутатам, что за нарушение требований управляющие компании будут нести ответственность согласно Кодексу об административных правонарушениях, жителям в данном случае следует обращаться в Государственную жилищную инспекцию и прокуратуру.

«От жителей к нам поступает много обращений с жалобами на несвоевременное устранение аварий внутридомовых сетей, — подчеркнул Александр Иванов. — Аварийные службы управляющих компаний должны максимально оперативно реагировать на обращения собственников. Озвученные вопросы будут находиться на контроле у депутатского корпуса, на следующих заседаниях Городской думы мы вернёмся к их рассмотрению».

Также глава городского самоуправления призвал жителей малоэтажных домов воспользоваться возможностью перейти на индивидуальное отопление, так как 2018 год станет последним годом, когда газовые котлы жителям предоставляются бесплатно.