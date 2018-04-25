Москва, 25 апреля, 2018, 15:50 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин заработал в 2017 году 6 млн 531 тыс. рублей. Декларация о его доходах опубликована 25 апреля на официальном сайте столичной мэрии.

Government.ru Сергей Собянин

Годовой доход градоначальника остался почти таким же, как в 2016 году. Годом ранее он заработал 6 млн 456 тыс. рублей, что на 75 тыс. рублей меньше показателя 2017 года.

Собянин, согласно документу, владеет гаражом площадью 26,8 кв. м и квартирой площадью 308,1 кв. м. За год ситуация с недвижимостью не изменилась.

Как сообщало ИА REGNUM, в 32 раза за год выросли доходы заммэра Москвы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова. В 2016 году он заработал 6,8 млн рублей, в 2017 году — 219 млн 663 тыс. рублей.

Заммэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков заработал за год 6,5 млн рублей. Это на 400 тыс. меньше, чем в 2016 году.

Заммэра по вопросам строительства Марат Хуснуллин заработал более 6,5 млн рублей (в 2016 году — 6,4 млн рублей), а доход заммэра столицы по вопросам социального развития Леонида Печатникова составили 6,8 млн рублей (годом ранее 6,9 млн рублей).