Берлин, 25 апреля, 2018, 15:46 — ИА Регнум. Тюрьмы Германии заполнены почти на 100%, тогда как по инструкциям ведомства заполняемость не должна превышать 85−90%, говорится в сообщении министерства юстиции страны.

Винсент ван Гог. Прогулка заключённых. 1890

Уточняется, что в некоторых местах тюрьмы заполнены на 100%, например в Баден-Вютенберге. Так же участились случаи нападения на представителей закона и технический персонал.

Только в тюрьмах Северной Рейн-Вестфалии за 2016 год было 34 нападения, а за 2017 произошло уже 72 подобных инцидента. В Баварии количество инцидентов немного снизилось с 64 случаев, до 50 случаев в 2017 году.

Самая большая проблема — это исламисты, говорится в отчете. Их количество, например в Гессене, выросло в три раза.

Федеральный председатель пенитенциарной службы Германии Рене Мюллер также бьет тревогу: места исправительного заключения в настоящий момент полностью перегружены. Депутат от ХДС, лидер фракции Фолкер Каудер, потребовал навести порядок в немецких тюрьмах.

«Мы не можем и дальше игнорировать реальность», — сказал он.

В свою очередь председатель конференции министров юстиции, министр юстиции Тюрингии Дитер Лауингер предложил иное решение проблемы.

«Мы должны ещё раз критично оценить состав преступления и наказание, возможно в каких-то случаях нужно наказывать иным способом. К примеру, злостных безбилетников не сажать в тюрьму. Это стало бы облегчением для всей юстиции», — подытожил он.

Напомним, в тюрьму в Германии можно попасть за самое незначительное правонарушение. Например, безбилетный проезд предусматривает как наказание в виде штрафа (60 евро), так и тюремное заключение сроком до одного года.