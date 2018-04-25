Кемерово, 25 апреля, 2018, 10:21 — ИА Регнум. Сотрудники служб охраны труда и производственного контроля кузбасских предприятий Сибирской генерирующей компании (СГК) познакомились с последними разработками в области применения современных средств индивидуальной защиты (СИЗ) в сфере энергетики.

Служба по связям с общественностью СГК Сотрудники кузбасских предприятий СГК ознакомились с последними СИЗ

Как сообщает служба по связям с общественностью СГК, семинар прошел в рамках Всемирного дня охраны труда, который ежегодно отмечается 28 апреля. Его для энергетиков провели представители российских компаний-производителей, лидеров по разработке и внедрению инновационных СИЗ. Они рассказали о самых актуальных тенденциях в области средств защиты органов зрения, дыхания и слуха, дерматологических СИЗ, спецодежды, спецобуви и инновационных методах определения их эффективности.

Так, современные корригирующие очки, применяемые на производстве, имеют комфортный уровень затемнения, высокий оптический класс и повышенную степень защиты. А спецодежда и спецобувь не только очень комфортны и эргономичны — учитывают множество факторов, например, теплообмен, усиление мест сгиба специальными материалами, но и — эстетичны.

«Наличие у работников современных средств защиты, в первую очередь, обеспечивает их безопасность и комфортные условия работы, но ещё и напрямую влияет на производительность труда, отношение людей к тому, что они делают, — заявил представитель компании-производителя СИЗ Иван Коробов. — И, безусловно, эти средства должны выглядеть эстетично, быть приятными глазу».

«Средства индивидуальной защиты постоянно совершенствуются, разработчики применяют всё более эффективные технологии. Проведение подобных семинаров позволяет быть в курсе самых актуальных тенденций, ведь мы стремимся применять на предприятиях только самые современные и эффективные СИЗ, этому уделяется повышенное внимание», — отметила начальник службы охраны труда Кузбасского филиала СГК Юлия Муравская.

В 2018 году Сибирская генерирующая компания направит на мероприятия по охране труда на кузбасских предприятиях более 155 млн рублей. При этом около 44% — свыше 68 млн рублей — будет выделено на приобретение средств индивидуальной защиты для сотрудников.