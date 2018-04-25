Москва, 25 апреля, 2018, 15:35 — ИА Регнум. Русская православная церковь очень сдержанно относилась к тому, что происходило на Украине, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 25 апреля в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

«В церкви», Н.П. Богданов-Бельский, 1939

«У Русской православной церкви на Украине много заложников в прямом смысле слова, которых могут начать убивать в любой момент, — сказал Делягин. — Она очень сдержанно относилась к тому беззаконию и произволу, который там творился. Она делала всё, чтобы не вызвать ненависти бешеных собак. Но мы видим, что даже если бешеных собак пытаться подкармливать, они всё равно будут кусать. Это их природа. Было бы неплохо, если бы в части самозащиты церковь была связана государством. Если наше государство не защищает на Украине наших соотечественников, которые живут в условиях террора и фактически под оккупацией, то церковные святыни можно было бы и защитить».

Напомним, что 19 апреля президент Украины Пётр Порошенко в обращении к депутату Верховной рады назвал вопрос предоставления автокефалии православной церкви на Украине геополитическим, поскольку Церковь является инструментом влияния России.

«Здесь не только религия, здесь геополитика. Это вопрос национальной безопасности и нашей обороны в гибридной войне, потому что Кремль рассматривает РПЦ как один из ключевых инструментов влияния на Украину», — сказал Порошенко.

Депутаты Рады поддержали обращение главы государства к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви на Украине.

Между тем близкий к Вселенскому патриархату источник сообщил, что решение о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви требует единогласия православных церквей, и, учитывая позицию Русской православной церкви, автокефалию Киев не получит.

«У Константинопольского патриарха есть обязательства перед Русской православной церковью», — процитировали РИА «Новости» этот источник.