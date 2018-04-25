Новокузнецк, Кемеровская область, 25 апреля, 2018, 09:58 — ИА Регнум. Семья сотрудницы Беловской ГРЭС (Кемеровская область) Сибирской генерирующей компании (СГК) Анастасии Карповой победила в городском конкурсе «Молодая семья 2018» и будет представлять Белово на региональном конкурсе «Молодая семья Кузбасса».

Служба по связям с общественностью СГК В Кузбассе молодая семья СГК выиграла городской конкурс

Как сообщает служба по связям с общественностью СГК, за победу в конкурсе «Молодая семья. Белово 2018» состязались шесть семей. Специалист административно-хозяйственного отдела Беловской ГРЭС Анастасия Карпова, ее супруг Павел Карпов вместе с детьми Полиной и Александром также вступили в борьбу за главный приз — 100 тысяч рублей и возможность участия в областном конкурсе.

В течение двух месяцев семья Карповых выполняла задания четырех этапов конкурса. Например, на первом этапе участники запустили в социальных сетях добровольческую акцию «Дари добро», в рамках которой провели творческий мастер-класс для воспитанников детского дома, делали скворечники, собирали батарейки, помогали нуждающимся семьям. Самое активное участие в добрых делах вместе с Карповыми принимали сотрудники Беловской ГРЭС. Энергетики поддержали коллегу и на втором, интеллектуальном, этапе, когда конкурсанты в формате брейн-ринга отвечали на вопросы, связанные с историей города Белово и Кузбасса, а также решали задания на общую эрудицию.

Самым зрелищным этапом конкурса стал спортивный — «Беловские гонки героев». Семьи сдавали нормативы ГТО и проходили шуточные эстафеты.

На финальных испытаниях конкурсанты вышли на сцену — с выступлениями КВН на тему «Навстречу юбилею». Анастасия Карпова признается: «Без поддержки команды КВН Беловской ГРЭС «До лампочки» нам бы не победить. Вместе со коллегами мы подготовили шутки и номера про нашу семью, которые просто покорили зрителей».

По сумме набранных баллов по итогам всех пройденных этапов семья Карповых заняла первое место в конкурсе «Молодая семья. Белово 2018».

«Это были два месяца подготовки, репетиций, волнения, — рассказала Анастасия Карпова. — Но конкурс показал, что у меня есть настоящие друзья среди моих коллег-энергетиков, которые готовы прийти на помощь в любое время суток. Конечно, конкурс очень сплотил нашу семью и помог раскрыться нам творчески».

Семья Карповых представит Беловской городской округ в областном конкурсе «Молодая семья Кузбасса», первый этап которого стартует уже в мае.