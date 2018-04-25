Ярославль, 25 апреля, 2018, 15:04 — ИА Регнум. Из Москвы в Ярославль везут бытовые отходы населения. В этом убедились участники экспертной группы по мониторингу экологической безопасности, созданной по инициативе общественности и правительства области. 25 апреля группа посетила полигон, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Мусоровоз в «Скоково»

Экспертов заинтересовало, что именно возят из столицы. Один из московских мусоровозов открыли. Представители общественности увидели, что мусор действительно бытовой. Экспертов интересовали документы, на основании которых происходит завоз отходов из столицы. Руководство полигона ответило, что договор заключен между ОАО «Скоково» государственным предприятием Москвы «Экотехпром».

Также в ходе визита были отобраны пробы воздуха, грунта и воды. Их сделали сотрудники ярославского филиала Центра лабораторного анализа и технических измерений.

«У нас утверждена программа мониторинга полигона. Пробы берутся раз в квартал атмосферного воздуха, 3 раза в год берутся пробы воды из наблюдательных скважин и почвы. Анализ проводится в нашей лаборатории, а также в лаборатории центра гигиены и эпидемиологии. Анализ за последние 3 года не показывает превышения допустимых показателей», — сказала заместитель руководителя филиала ЦЛАТИ по Ярославской области Екатерина Березина.

Одним из важных показателей является состояние подземных вод. Две контрольные скважины глубиной более 20 метров расположены за пределами полигона по ходу движения грунтовых вод — одна до полигона, другая после. Благодаря пробам из них можно установить, какое влияние оказывает полигон на состояние грунтовых вод.

Мы отобрали фильтрат, который перекачивается на тело полигона, для анализа, для оценки его состава. Планируем через какое-то время вновь взять этот же материал на исследование и сравнить результаты. Также взяли пробу воды, которая попадает в реку Нору. Сделали забор из скважин. Необходимо проанализировать состав грунтовых вод», — сообщила руководитель экспертной группы Сахиба Калаева.

Сахиба Калаева положительно оценила результаты сегодняшнего выезда специально созданной экспертной группы по мониторингу экологической безопасности «Скоково». Она отметила, что время проведено с пользой. У участников группы была возможность ознакомиться со всей необходимой документацией, своими глазами увидеть работу полигона.

«Для нас важно, чтобы общественность увидела, что мы открыты для диалога, что никаких нарушений на полигоне нет — ни технологических, ни экологических», — сказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков.

Эксперты осмотрели также пост весового контроля, изучили журнал учета, в котором фиксируются все данные относительно ввозимых отходов. Члены экспертной группы обратили внимание на замусоренные подъезды к полигону. Также эксперты запросили ряд дополнительных документов. Свои выводы группа представит в ближайшее время. Власти обещают к ним прислушаться.