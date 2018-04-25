Санкт-Петербург, 25 апреля, 2018, 15:04 — ИА Регнум. В Петербурге в 2018 году не появится новых почётных граждан. Такое решение принял городской парламент в среду, 25 апреля, на внеочередном закрытом заседании, передает корреспондент ИА REGNUM. В поддержку такого решения проголосовали 43 депутата, 5 высказались против.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

«Мы практически единогласно решили, что выборы почётных граждан в этом году проводить не будем», — заявил спикер Законодательного собрания, единоросс Вячеслав Макаров.

Он не смог пояснить, чем мотивировано такое решение — нехваткой достойных людей в городе или чем-то еще.

«Мы действовали в строгом соответствии с законом, (решение) ничем не мотивировано», — добавил спикер, после чего удалился.

Действительно, по закону депутаты имеют право избирать почётных граждан раз в пять лет или чаще. В прошлом году этого звания удостоились экс-губернатор Петербурга, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и глава РПЦ, патриарх Кирилл (Гундяев).

Некоторые депутаты в прошлом году недоумевали по поводу кандидатуры патриарха, указывая на отсутствие у него особых заслуг перед Петербургом. Тогда Вячеслав Макаров сообщил депутатам, что почётных граждан выбирают не они, а «выбирает Господь».

В 2017 году патриарх Кирилл и Валентина Матвиенко обошли на голосовании режиссера и градозащитника Александра Сокурова и певицу Эдиту Пьеху, причем уже не в первый раз.

«Яблочник» Борис Вишневский заметил, что такими темпами можно не успеть присвоить звание почётного гражданина, как это вышло с покойным писателем Борисом Стругацким.

«Александр Городницкий больше не хочет участвовать в выборах, Эдита Пьеха, насколько мне известно, тоже больше не хочет», — сказал Вишневский.

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Напомним, звание почетного гражданина Санкт-Петербурга дает право на внеочередной прием у губернатора, бесплатный проезд в городском общественном транспорте и доплату к пенсии. Кроме того, город оплачивает погребение скончавшегося почетного гражданина.

В свое время это звание было присуждено академику Дмитрию Лихачеву, президенту России Владимиру Путину, директору Эрмитажа Михаилу Пиотровскому, художественному руководителю Мариинского театра Валерию Гергиеву, патриарху Алексию II, академику Жоресу Алферову, тренеру «Зенита» Дику Адвокаату и другим известным людям (всего 39 человек).