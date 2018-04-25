Пермь, 25 апреля, 2018, 14:59 — ИА Регнум. В Перми проект благоустройства, в рамках которого уже начались строительные работы, вновь в центре скандала. Общественник Денис Галицкий подал иск в суд. Градозащитник категорически против строительства фонтана в том виде, в котором он есть сейчас — без экспертизы и разрешительной документации. Пермяк опасается, что с реализацией фонтанного проекта возможны трагические последствия.

Сальвадор Дали. Фонтан молока, бесполезно изливающийся на три башмака. 1945

«Требую запретить строительство фонтана без разрешения на строительство и положительного заключения экспертизы, подтвердившей безопасность этого сооружения», — подчеркнул он на своей странице в ЖЖ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Галицкий выступил с критикой проекта по обустройству пространства перед зданием заксобрания Пермского края. Следом появилось ещё одно открытое письмо — председателя правления пермского «Союза архитекторов» Виктора Воженникова. Оба градозащитника делают акцент на недостатках проекта и необходимости общественного обсуждения.

Возник большой резонанс. Чиновники засуетились. В мэрии заявили, что концепция благоустройства обсуждалась с депутатами, проект обнародован в интернете, а все поступающие предложения проанализируют и учтут. Общественность, обсуждая проект в соцсетях, выражает разные мнения, в том числе и о том, что проект — бестолковый и главное в реконструкции эспланады — вовсе не благоустройство. Но находятся и сторонники проекта, которые считают эспланаду «сердцем» Перми, а благоустройство — необходимостью.

«Прежде, чем возмущаться, что я ставлю палки в колёса хорошему делу, что я пиарюсь, задумайтесь, что, может быть, было бы неплохо, если бы кто-нибудь «попиарился» на нарушениях в «Хромой лошади» или «Зимней вишне» до того, как…» — отметил Денис Галицкий.

Между тем строительство уже идет полным ходом. Площадь светомузыкального фонтана составит 900 кв. метров. Эксперты опасаются, что при такой колоссальной площади может быть не учтена нагрузка, и однажды поверхность может обрушиться под тяжестью большого скопления людей.

В числе критических замечаний и то, что фонтан занимает слишком большую площадь, не остаётся места для зрителей, если учесть разлёт брызг. Газоны не должны предназначаться для посещения людьми. Никаких фестивальных городков рядом с фонтаном не поместится, в чём легко убедиться при совмещении плана благоустройства с планами фестивальных городков. Озеленение в виде узких полосок никакой защиты не создаст, а станет, скорее, декоративным оформлением и данью моде.

Добавим, реализация проекта ведется за счет внебюджетных источников. Предполагается создание двух зон на эспланаде: с фонтаном и быстровозводимой сценой в летний период. На холмах установят многоуровневые скамейки, которые будут служить зрительскими местами. Общий бюджет проекта составляет 400 млн рублей. Срок ввода в эксплуатацию — ноябрь 2019 года.

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