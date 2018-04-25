Москва, 25 апреля, 2018, 14:29 — ИА Регнум. В 2017 году только в 0,2% случаев рассмотренных судами уголовных дел были вынесены оправдательные приговоры. Такие данные приводятся в статистике Судебного департамента Верховного суда о состоянии судимости.

George Hodan Суд

По сравнению с 2016 годом невиновными были признаны на тысячу человек меньше — 1,6 тысячи. А если сравнивать с 2013 годом, то таковых было втрое больше — 4,5 тысячи человек.

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Добавим, что в 2016 году на один оправдательный приговор приходилось 280 обвинительных, в 2017-м уже 446. Всего в 2017 году были осуждены 697,2 тыс. человек.

Из дошедших до суда дел 77,9% завершились обвинительным приговором. Еще 21,9% были прекращены актом суда. Большинство случаев связано с истекшим сроком давности, смертью подсудимого и амнистией. По реабилитирующим основаниям были прекращены 1,4% дел.

Значительнее всего за 2017 год выросло количество осужденных за экономические преступления — на 18,9%. Также выросло количество преступлений против семьи и детей (на 16,7%) и против безопасности государства (9,5%).

«Ничтожно малый процент оправдательных приговоров свидетельствует о том, что судьба обвиняемого в совершении преступления решается еще на этапе следствия», — уверен управляющий партнер адвокатского бюро «Деловой фарватер» Роман Терехин, слова которого цитирует РБК.

Он отметил, что, как правило, суд в России соглашается с позицией, представленной ему правоохранительными органами, и отказывается брать на себя ответственность за принимаемое решение.