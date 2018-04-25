Уфа, 25 апреля, 2018, 14:19 — ИА Регнум. Благотворительный фонд «Урал», председателем Совета которого является экс-глава Башкирии Муртаза Рахимов, вошел в реестр кредиторов по делу о банкротстве предпринимателя Дамира Камилова — владельца Уралкапиталбанка. Сумма требований фонда составляет более 2 млрд рублей, следует из текста определения арбитражного суда Башкирии.

Каспер Желеховский. Неумолимый кредитор. 1890

Согласно документам суда, между фондом «Урал» и Башкирским птицеводческим комплексом имени Гафури (БПК), совладельцем которого является Камилов, в июне 2017 года был заключен договор поручительства. В соответствии с договором предприниматель обязался отвечать перед фондом за обязательства БПК по оплате долга в размере более 4 млрд рублей.

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Срок оплаты был установлен 1 марта 2018 года. До настоящего времени эти обязательства не исполнены. По условию договора поручитель — Камилов — несет солидарную ответственность с БПК на сумму 2 млрд рублей.

Напомним, история БПК не совсем обычна. В 2007 году при поддержке правительства республики, минсельхоза РБ, при участии ключевого инвестора Марселя Юсупова из Челябинска в Мелеузовском районе началось строительство птицекомплекса, известного как «Индюшкин». Юсупов, спортсмен, бизнесмен, председатель исполкома МСОО «Всемирный курултай башкир», позже стал депутатом Госдумы от Башкирии (и самым богатым депутатом ГД среди законодателей от республики), состав учредителей БПК усилился совладельцем «Уралкапиталбанка» Камиловым. Позднее БПК включили в реестр участников региональных инвестпроектов — 3,155 млрд рублей инвестиций и 232 новых рабочих места.

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В настоящее время БПК проходит через процедуру наблюдения. С иском о признании должника банкротом обратилось ООО «Фармэллинрус». В реестре кредиторов комплекса — девять юридических лиц, включая фонд «Урал», и один индивидуальный предприниматель. Крупнейшим кредитором БПК является, согласно данным арбитражного суда, «Россельхозбанк» — сумма исковых требований превышает 7 млрд рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, лицензия Уралкапиталбанка была отозвана 15 февраля 2018 года. ЦБ указал на то, что кредитная организация не исполняла нормативные акты, регулирующие банковскую деятельность, избрала для своей работы рискованную бизнес-модель, и продолжение работы банка создавало реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков.

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Также в феврале Дамир Камилов по заявлению московского ООО «Фармэллинрус» признан банкротом. В отношении него введена процедура реструктуризации задолженности на срок до 18 июня. К этому сроку Камилов должен предоставить финансовому управляющему план реструктуризации задолженности. В противном случае финансовый управляющий вправе признать ответчика банкротом и начать процедуру реализации его имущества. Сумма основного долга предпринимателя и процентов в отношении «Фармэллинрус» превышает $9 млн. Также в реестр кредиторов намерен войти «Россельхозбанк», сумму требований кредитная организация оценила в 513,8 млн рублей.

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