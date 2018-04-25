Рыбинск, Ярославская область, 25 апреля, 2018, 14:07 — ИА Регнум. Монумент «Мать — Волга», установленный на дамбе шлюзов Рыбинской гидроэлектростанции, включили в реестр объектов культурного наследия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте охраны объектов культурного наследия правительства Ярославской области.

Википедия Монумент Мать-Волга

Память строителей рыбинской гидроэлектростанции решили увековечить еще в тридцатых годах прошлого века.

В 1939 году в газете «Большая Волга» был опубликован эскиз Рыбинской ГЭС со скульптурной композицией Веры Мухиной «Рабочий и колхозница». Памятник планировалось установить на округлой площадке перед средней шлюзовой башней со стороны водохранилища, но поскольку строительные работы на гидроузле в это время были ещё не завершены, «Рабочего и колхозницу» установили на временный постамент возле Выставки достижений народного хозяйства в Москве, где она и осталась. А вместо «Рабочего и колхозницы» в 1953 году на дамбе появился монумент «Мать — Волга» работы скульпторов Сергея Шапошникова и Веры Малашкиной.

В 2016 году по итогам интернет-голосования, которое проводилось на официальном сайте администрации Рыбинска, скульптура была избрана символом города.