Москва, 29 апреля, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 29 апреля, отмечают Международный день танца. По замыслу инициаторов, праздник призван объединить все направления танца, а также стать поводом для чествования этой формы искусства и её способности преодолевать все политические, культурные и этнические границы.

Жан-Жорж Новерр

Международный день танца начали отмечать с 1982 года по инициативе Международного совета танца ЮНЕСКО. Датой для праздника выбрали день рождения французского балетмейстера, теоретика и реформатора балета Жана-Жорже Новерра, который родился в 1727 году и вошёл в историю как «отец современного балета».

Изначально балет входил в состав оперы лишь как танцевальный фрагмент. Новерр первым пришёл к мысли о создании отдельного и независимого от оперы балетного спектакля. В собственных новаторских постановках он воплощал идеи о балете как о законченном представлении с действием, основанном на драматическом развитии.

Новерр первым начал ставить цельные танцевальные спектакли, которые имели полноценный сюжет и разыгрывались персонажами, наделенными характерами. Разработав принципы героического балета и балета-трагедии, он написал ряд основополагающих теоретических разработок по постановке балетных представлений.

В своём теоретическом сочинении «Письма о танце и балетах» Новерр обосновал принципы балета-пьесы, который базируется на литературном сюжете и воплощается средствами пантомимы и танца.

Всего хореограф поставил более 80 балетов. Среди наиболее значимых постановок — «Медея и Язон», «Адель де Понтье», «Апеллес и Кампаспа», «Горации и Куриации» и «Ифигения в Авлиде».

По традиции, каждый год в Международный день танца кто-либо из известных представителей мира хореографии выступает с обращением к общественности. Среди российских хореографов, которые удостоились такой чести, были балетмейстер Юрий Григорович, а также балерины Майя Плисецкая и Ульяна Лопаткина.